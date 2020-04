USA stanser utbetalingene til WHO

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kunngjorde han på sin daglige pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag kveld.

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, sa Trump og la til at organisasjonen ikke hadde undersøkt om rapportene fra Kina var til å stole på.

Trump anklager FN-organisasjonen for å skjule hvor alvorlig koronaviruset var.

Han mener også at WHO har bidratt til å spre desinformasjon fra Kina om viruset, som ifølge presidenten har ført til at urbruddet av viruset ble større enn det ellers ville blitt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Gir WHO skylden

– De etterapet og offentlig støttet ideen om at det ikke var smitte mellom mennesker, trass i at det var bevis på det motsatte, sa Trump.

Han gikk langt i å gi WHO skylden for omfanget av koronapandemien og hevder utallige liv og økonomisk ødeleggelse kunne vært spart dersom WHO hadde gjort jobben sin og sendt medisinske eksperter til Kina.

Pengestøtten stanses foreløpig midlertidig mens WHOs håndtering av koronaviruset granskes.

Trump sa granskingen vil avdekke WHOs «rolle i å alvorlig feilstyre og dekke over spredningen av koronaviruset», og at han var sterkt bekymret for hvorvidt USAs bevilgninger til FN-organisasjonen brukes på en best mulig måte.

BER OM SAMHOLD: FNs generalsekretær António Guterres sier tiden er inne for samhold og samarbeid. Foto: Seth Wenig / AP

FNs generalsekretær reagerer

FNs generalsekretær António Guterres reagerer på Trumps avgjørelse om fryse pengestøtten til WHO.

– Dette er ikke tiden for å redusere ressursene til Verdens helseorganisasjon, eller andre humanitære organisasjoner, i kampen mot viruset, sier han i en uttalelse, ifølge Reuters.

– Tiden er inne for samhold og for at det internasjonale samfunnet skal samarbeide i solidaritet for å stoppe viruset og dets ødeleggende konsekvenser, sier Guterres videre.

Over 25.000 døde i USA

Koronaviruset har nå tatt livet av 25.529 personer i USA, ifølge Johns Hopkins University.

Det tilsvarer rundt en femtedel av samtlige koronadødsfall på verdensbasis, som per nå er 124.196.

USA er den største bidragsyteren til WHO og har de siste årene gitt mellom 100 og 400 millioner dollar til prosjekter i tillegg til den årlige støtten, som for perioden 2020 til 2021 er på 116 millioner dollar.

Trump sier de nå skal diskutere hva som skal skje med «alle de pengene som går til WHO».

Flere har forsvart WHO

Trump har gjentatte ganger kritisert WHO og foreslo i februar å kutte kraftig i budsjettet til organisasjonen, skriver The Guardian. Koronakrisen har igjen gjort WHO til en skyteskive for Trump, og han truet for en uke siden med å kutte støtten.

Statsminister Erna Solberg (H) og Frankrikes president Emmanuel Macron er blant statslederne som har forsvart WHO og pekt på at helseorganisasjonen heller bør styrkes for å møte framtidige utfordringer