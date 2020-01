Weinstein-rettssaken i gang: – Jeg har gode advokater

Rettssaken mot den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein startet i New York Criminal Court onsdag.

Weinstein ankom rettsbygningen uten å bruke rullatoren han tidligere har benyttet seg av etter en ryggoperasjon, skriver tabloidavisa The New York Post.

Weinstein ankommer rettsbygningen i New York onsdag. Foto: Spencer Platt / AFP

67-åringen haltet og fikk en hjelpende hånd av sine ledsagere, som også bar med seg den nevnte rullatoren. Weinstein, som var ikledd mørk dress og slips, klaget også på at en av advokatene hans gikk for fort, ifølge avisa.

Rettssaken mot 67-åringen foregår i 15. etasje av rettsbygningen på Manhattan, og skal vare i seks uker. Den første dagen er satt av til de innledende prosedyrene.

En jury bestående av sju menn og fem kvinner skal de neste ukene avgjøre om filmprodusenten er skyldig etter tiltalen.

Om Weinstein blir funnet skyldig, risikerer han å bli dømt til livstid i fengsel, ifølge The New York Times. På spørsmål fra journalister om han tror han kommer til å få en rettferdig rettssak, svarte Weinstein:

– Jeg har gode advokater.

«Et seksuelt rovdyr»

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

Mimi Haleyi, en av Weinsteins tidligere assistenter, hevder Weinstein tvang henne til å utføre oralsex på ham i 2006. Her er hun på en pressekonferanse i 2017. Foto: Seth Wenig / AP

Rettssaken i New York handler imidlertid om en tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene tiltalepunktet dreier seg om en voldtekt på et hotellrom på Manhattan i 2013. Den fornærmede kvinnen i denne saken er ikke navngitt.

Det andre tiltalepunktet går ut på at Weinstein skal ha tvunget sin daværende assistent, Mimi Haleyi, til å utføre oralsex i 2006.

Weinstein har hardnakket hevdet at det er snakk om frivillig seksuell omgang. Bevisene som legges fram, vil imidlertid vise at Weinstein «var et seksuelt rovdyr og en voldtektsmann», sa aktor Meghan Hast i åpningsinnlegget onsdag.

Hun mener Weinstein bruke sin makt innen underholdningsindustrien til å sørge for at kvinnene han begikk overgrep mot, tiet stille.

– Men nå vil deres stemmer endelig bli hørt, sa Hast.

Hevder de fornærmede skrøt

Det er ventet at Weinsteins forsvarere kommer til å gå hardt ut mot kvinnene som har anklaget ham for overgrep. The New York Times skriver at forsvarerne kommer til å få forsøke å få Weinstein frikjent, ved å gå løs på troverdigheten til de to kvinnene.

Dagen før rettssaken uttalte Damon Cheroniz, en av forsvarerne, vil vise til en flere e-poster som ifølge Weinstein viser at den seksuelle omgangen var frivillig.

– Det vi skal vise er at vitnene som hevder at Weinstein forgrep seg på dem, også skrøt av å ha hatt et seksuelt forhold med ham, sa Cheroniz i et rettsmøte dagen før saken startet.

Cheroniz gikk så langt som å hevde at kvinnene skrøt av forholdet til Weinstein, ifølge The New York Times.

Dr. Barbara Ziv er ekspert på seksuelle overgrep og blir et av aktoratets viktigste ekspertvitner i saken. Foto: Matt Rourke / AP

Bruker Cosby-ekspert

Det er ventet at aktoratet i saken vil bruke samme strategi som under rettssaken mot Bill Cosby i 2018, hvor man hentet inn en ekspert på seksuelle overgrep som vitne.

Eksperten forklarte hvordan ofre for voldtekt og seksuelle overgrep oppfører seg i tiden etter et slikt overfall, skriver NTB.

Aktoratet i Weinstein-saken skal bruke akkurat den samme eksperten som i rettssaken mot Cosby, Dr. Barbara Ziv, som trolig vil bli et viktig vitne. Cosby ble i september dømt til mellom tre og ti år i fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne.

Weinstein var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen. Det var anklagene mot Weinstein som ble startskuddet for metoo-kampanjen.