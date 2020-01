Sannhetens øyeblikk for Harvey Weinstein

Siden de alvorlige anklagene mot ham kom i The New Yorker og The New York Times i oktober 2017, har mer enn 100 kvinner anklaget Weinstein for alt fra seksuell trakassering til voldtekt.

Anklagene dukket opp i hopetall mot filmprodusenten og førte til at «#Me Too»-bevegelsen skjøt fart i Hollywood. Han ble anklaget for å systematisk ha seksuelt trakassert flere kvinnelige skuespillere over flere tiår.

Kampanjen spredde seg til svært mange land. Kvinner over hele verden har stått fram og beskrevet yrkesliv med overgrep og seksuell trakassering.

Det er CNN som har spurt Weinstein via e-post om hva som skjer i livet hans nå.

Weinstein svarer CNN på åtte spørsmål i forbindelse med saken mot ham og de 26 månedene som har gått siden de første beskyldningene dukket opp.

– Jeg har vært på rehab

«De siste to årene har vært grusomme og har gitt meg med muligheter til å tenke igjennom hva jeg har gjort», skriver Weinstein.

Han fortsetter:

«Jeg har nå vært på rehabilitering siden oktober 2017, og har gjennomgått et 12 punkts program sammen med meditasjon. Jeg har lært meg å gi opp mine behov for kontroll», skriver Weinstein i sitt svar til CNN.

Skuespiller Rose McGowan, kjent fra blant annet serien Charm, var en av de første kvinnene som stod frem med anklager mot Weinstein. Foto: Willy Sanjuan / AP

Skuespillerne Rose McGowan og Ashley Judd var blant kvinnene som først sto fram. Weinstein ble blant annet anklaget for å ha tvunget dem til å massere ham og se ham naken mot deres vilje.

Nye avsløringer om Harvey Weinstein

Flere kvinner får vitne

Saken som starter i dag mot Weinstein dreier seg om at han skal ha voldtatt en kvinne på et hotellrom i New York i 2013. Også en annen kvinne har anklaget ham for å ha tvunget til seg oralsex med henne i sin leilighet på Manhattan i 2006. Det er disse to anklagene som skal i retten nå.

Andre kvinner som beskylder Weinstein for overgrep får også tillatelse til å vitne i denne første rettssaken mot ham for å vise til et påstått mønster av krenkende adferd.

Filmforfatter Scott Rosenberg gikk ut og sa at Weinsteins oppførsel var kjent i miljøet, men at det var noe ingen hadde turt å snakke om.

Styreleder av filmstudioet DreamWorks, Jeffery Katzenberg, kalte ham for «et monster» i Huffington Post.

Donna Rotunno forsvarer Harvey Weinstein i rettssaken som starter i dag i New York. Foto: JEENAH MOON

– Tror ikke han er kriminell

CNN har også snakket med forsvareren hans, Donna Rotunno.

Hun sier Weinstein er den første til å innrømme at han har gjort forkastelige ting, men sier også at han ikke er kriminell.

– Han bedro sin kone og var uærlig om det. Han lå med svært mange kvinner og han har innrømmet at han har gjort dårlige valg. Han har mistet alt for disse valgene. Ingen tror han er en helgen og at han ikke har gjort noe galt. Jeg tror bare ikke at Harvey er en voldtektsmann, sier Rotunno til CNN.

Weinstein ble skilt fra sin kone Georgina Chapman kort tid etter at beskyldningene mot ham kom til overflaten.

Han sier nå til CNN at han planlegger å fokusere på barna sine, helsen og hvile.

En lang rettssak venter nå Harvey Weinstein. Den kan ende med mange år i fengsel. Her er han i en rettshøring før jul, han går med rullator fordi han nettopp har vært gjennom en ryggoperasjon. Foto: Mark Lennihan / AP

Ryggoperasjon før jul

Weinstein ble kastet ut av Oscar-akademiet, og BAFTA (British Academy Film Awards) avsluttet filmprodusentens medlemskap hos dem.

Hans tidligere filmstudio, The Weinstein Company som han drev sammen med broren, eksisterer ikke lenger. Han tror likevel i e-posten på å gjenoppbygge en karriere i filmindustrien.

Han blir spurt fra CNN om hva han gjør hvis han blir dømt skyldig. Og svarer:

«Hvis jeg kan vil jeg gjøre noe positivt for å fremme de sakene jeg har kjempet for tidligere.»

