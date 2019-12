Tusenvis av demonstranter har utover julekvelden samlet seg i gatene, noen iført nisseluer og reinsdyrhorn. Andre er svartkledde og bærer masker.

I Mong Kok skal demonstranter ha kastet bensinbomber etter politifolk som var i ferd med å trekke seg tilbake, skriver South China Morning Post. Tidligere på kvelden ble det kastet bensinbomber mot en politistasjon i bydelen Tsim Sha Tsui.

Politiet svarte med mer tåregass.

Folk på gata forsøkte å flykte unna tåregassen. Denen mannen ble fanget i røyken i Tsim Sha Tsui-distriktet. Foto: PHILIP FONG / AFP/NTB Scanpix

Demonstrantene skal ha forsvart seg med paraplyer, som noen også skal ha kastet mot politiet.

Paraplyene har hatt en symbolsk betydning siden studentdemonstrasjoner i 2014. Da fikk paraplybevegelsen navnet sitt fordi de ikke brukte annet enn paraplyer til å forsvare seg. Paraplyene dukket opp igjen ved protestene i sommer.

PROTESTER: Demonstranter på et kjøpesenter i Tsim Sha Tsui-strøket i Hongkong julaften. Foto: Philip FONG / AFP / NTB Scanpix

Angrep bank

Svartkledde demonstrantene gikk ved 23-tiden lokal tid til angrep på en filial av storbanken HSBC som de anklager for å ha gitt politiet opplysninger om hvem som har bidratt økonomisk til protestbevegelsen, skriver avisa. En glassvegg ble knust, og det ble tent opp bål i bankens inngangsparti.

Flere steder blokkerer demonstrantene trafikken. Det rapporteres også om ødelagte trafikklys. Flere metrostasjoner ble stengt.

Mens feststemte hongkongkinesere talte ned til midnatt lokal tid ute i gatene, ble også politifolk ønsket «god jul!». Men så var jovialiteten over. Etter midnatt var frontene igjen like harde.

Foto: Kin Cheung / AP/NTB Scanpix

Politiet hadde på forhånd advart mot å demonstrere på julaften, men protestviljen har ikke avtatt siden i sommer.

Tidlig på kvelden var det sammenstøt på flere kjøpesentre. Nyhetsbyrået Reuters skriver at det oppsto kaotiske scener da opprørspoliti rykket inn på et luksuskjøpesenter der en gruppe demonstranter befant seg.

En politimann skal ha rettet en pistol mot folkemengden uten å fyre av, rapporterer Reuters.

RYKKET INN: Opprørspoliti inne på et kjøpesenter julaften. Foto: Kin Cheung / AP/NTB Scanpix

Bruker julen til å spre budskapet

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester i Hongkong 9. juni 2019. Lovforslaget ble offisielt trukket tilbake 23. oktober, men protestene har fortsatt.

Omfanget av demonstrasjonene har avtatt noe den senere tiden, men julehøytiden ses som en anledning til igjen å få oppmerksomhet rundt saken.

– Mange mennesker er ute og handler, så det er en god mulighet til å spre budskapet og fortelle folk hva vi kjemper for, sier den 18 år gamle studenten Ken til Reuters.

– Vi kjemper for frihet, vi kjemper for fremtiden vår, sier han.

Vil du ha ukebrev fra NRK Urix? Registrer deg her

Demokratiprotestene har preget byen siden juni. De ble utløst av et lovforslag som åpnet for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina. Foto: Kin Cheung / AP/NTB Scanpix

Politiet har pågrepet over 6000 mennesker siden protester eskalerte i juni. Et stort antall ble arrestert under en langvarig beleiring av Hongkongs polytekniske universitet i midten av november.

Det er også ventet demonstrasjoner ved nyttår.

URIX FORKLARER: Utrettelig kamp for mer demokrati i Hongkong

PÅGRIPELSER: Sivilkledd politi arresterer demonstranter på et kjøpesenter i Hongkong på julaften. Foto: Lee Jin-man / AP