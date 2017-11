Vil ikke provosere Nord-Korea før OL – vurderer å droppe militærøvelse med USA

Etter planen skal 300.000 sørkoreanske soldater trene sammen med de amerikanske styrkene på nyåret.

Men Sør-Koreas frykt for aggressive handlinger fra Nord-Korea før og under OL i februar, kan få følger for den planlagte øvelsen.

Ifølge nyhetsbyrået Yonhap i Sør-Korea vurderer regjeringen i Seoul å stanse den videre planleggingen av den store militærøvelsen med USA, kalt Key Resolve.

Dette er maskoten 'Soohorang' som vi vil se mye til under OL i februar. Foto: Kim Hong-ji / Reuters

Engstelige supportere

Sør-Korea sliter med å selge billetter til de mange øvelsene under OL som finner sted 9. til 25. februar 2018, og til Paralympics som arrangeres 8. til 18 mars.

Tusener av potensielle besøkende vurderer å holde seg hjemme på grunn av det spente forholdet mellom Nord- og Sør-Korea.

Sør-Korea frykter et OL med tomme tribuner og stadionanlegg.

'La alle skinne!' er budskapet fra sørkoreanere før OL i februar. Sjefen for OL i Pyeongchang ønsker også utøvere fra Nord-Korea velkommen til Ol i februar. Bildet er fra 1. november da OL-fakkel stafetten startet i Sør-Korea. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Bekymrede utøvere

I tillegg blir regjeringen i Seoul og den olympiske komiteen i Sør-Korea kontaktet av bekymrede idrettsutøvere fra mange land.

En god del utøvere er skeptiske til å delta i OL fordi de og deres familier frykter for sikkerheten.

Nyhetsbyrået Yonhap referer til kilder ved presidentens kontor. Ifølge en uttalelse fra samme sted er ikke den endelige avgjørelsen om å droppe militærøvelsen, tatt.

Nordkoreanere velkomne

Sør-Korea håper også at dersom idrettsutøvere fra Nord-Korea deltar i OL i februar, vil det kunne dempe spenningen mellom landene.

Regjeringen i Seoul har sendt klare signaler til Nord-Korea om at alle utøvere som er kvalifisert, er velkomne til å delta i OL hos naboen i sør.

OL-sjefen i Sør-Korea, Lee Hee-Beom, ber både idrettsutøvere og publikummere om å komme til Pyeongchang i februar. Han håper spenningsnivået mellom Nord- og Sør-Korea blir dempet. Foto: Sebastien Berger / AFP

Seier for Nord-Korea

Dersom Sør-Korea legger planene om militærøvelse med USA til side, vil det være en stor seier for Nord-Korea.

Regimet i Pyongyang ser på alle militærøvelser på den koreanske halvøya som forberedelse til krig mot landet.

USA og Sør-Korea har gjennomført flere øvelser dette året, både til lands, i lufta og til havs.

Myndighetene i USA har tilbakevist tidligere krav om å stanse militærøvelsene i Sør-Korea.

Spent mellom nabolandene

Det siste året har vært spesielt spent på den koreanske halvøya.

Nord-Korea har videreutviklet sitt atomvåpenprogram til tross for internasjonal fordømmelse og FN-sanksjoner.

Regimet til Kim Jong-un har i år stått bak en rekke prøvesprengninger av raketter som har provosert nabolandene Sør-Korea og Japan spesielt.