Kina sender toppdiplomat til Nord-Korea for sjeldne samtaler

Beijing har i flere måneder argumentert for en tilnærming der Nord-Korea legger atomvåpenprogrammet på is, mot at Sør-Korea og USA stanser sine felles militærøvelser.

USAs president Donald Trump antydet et skifte i politikken etter rundturen til Asia. Tilbake i Washington sa han at også Kinas leder erkjenner at et Nord-Korea med atomvåpen er en alvorlig trussel.

– Vi er enige om at vi ikke vil ha en «frys-for-frys-avtale», som konsekvent har vært mislykket», sa Trump om møtet med Xi.

Talsmann Geng Shuang sier at ikke har endret politikk overfor Nord-Korea etter Trumps besøk. Foto: Andy Wong / AP

Nå sier talsmannen for det kinesiske utenriksdepartementet, Geng Shuang, at Kina ikke har forlatt det opprinnelige forslaget, slik Trump signaliserer.

Talsmannen sier at fredsforslaget er den «mest realistiske, gjennomførbare, rettferdige og fornuftige planen». Kineserne kaller planen «todelt opphevelse» og det er derfor uklart om det er denne Trump sikter til.

Kinas forslag for hvordan konflikten kan trappes ned, støttes også fra Russland.

Xis mann til Pyongyang

Song Tao, som sitter høyt i kommunistpartiet, er president Xis personlige utsending til Nord-Korea. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Song Tao, lederen for kommunistpartiets internasjonale avdeling, lander i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang fredag. Offisielt heter det at kommunisttoppen skal orientere om partikongressens utfall der president Xi Jinping ble valgt for en ny periode. Det er ventet at han også tar opp atomkonflikten.

Kommentatorer og analytikere ser spesielt etter hva slags mottakelse Song Tao får og hva som sies om besøket på nordkoreansk fjernsyn.

Ifølge nyhetsbyrået Ap er det første gang på over to år en så høytstående kinesisk utsending er i Nord-Korea.

Trump ser ut til å hylle avgjørelsen og tvitrer at dette er «et stort skritt, la oss se hva som skjer».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Xis spesialutsending reiser kort tid etter den 13-dager lange Asia-turen til USAs president, der målet var å presse regionen, spesielt Kina, til å gjøre mer for å stanse Nord-Koreas atom- og missilprogram.

President Xi Jinping og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har ikke møtt hverandre personlig.

Flere diplomatiske kanaler

Det pågår en rekke parallelle samtaler, kalt «track 2-prosesser» som har som mål å dempe konflikten på Koreahalvøya. Disse uoffisielle, fortrolige samtalene mellom akademikere, tidligere diplomater og lavtstående tjenestemenn fra både USA og Nord-Korea, har blitt holdt flere steder i verden. Track 2-aktører har ofte forankring til beslutningstakere selv om de ikke er direkte koblet.

Kilder NRK har vært i kontakt med sier at det ofte er fare for å blåse opp betydningen slike «track 2-prosesser», men at det kan være en møteplass for informasjonsflyt og for å unngå misforståelser.

Norge var vertskap i mai, men etter det NRK kjenner til, ble et planlagt «track 2-møte» her i landet i oktober avlyst. Utenriksdepartementet kommentere ikke eventuelle roller Norge har i freds- og forsoningsarbeid.

Nye uformelle samtaler på gang

Avisa South China Morning Post skriver at amerikanske og nordkoreanske aktører mest sannsynlig treffes på nytt på sidelinjen av et regionalt forum i Thailand neste måned.

Nordkoreanske diplomater søker mer klarhet i USAs vilje til å forhandle på høyere plan.

– Vi bruker track 2 for å lære opp og presse frem track 1, sier Ralph Cossa, leder for tenketanken CSISs stillehavsforum, til avisa. Track 1 viser til formelle, direkte samtaler mellom høytstående tjenestemenn, for eksempel utenriksministre, på begge sider.

En sørkoreaner følger med på nyhetssendingene i Seoul. Sør-Koreas president maner til forsoning med naboen i nord. Foto: Ahn Young-joon / AP

Ordkrig mellom USA og Nord-Korea

Ralph Cossa sier også at skiftende signaler fra Det hvite hus kan gjøre det vanskelig for amerikanere, som deltar i track 2, å komme med forsikringer nordkoreanerne søker.

USAs president har ennå ikke nominert en ambassadør til Sør-Korea og utenriksdepartementet i Washington har fortsatt mange ubesatte stillinger, eller personer i midlertidige roller.

USAs president og Nord-Koreas leder er også kjent for å angripe hverandre verbalt mens rakettoppskytinger og uformelle samtaler pågår i kulissene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.