Her flykter den nordkoreanske soldaten

Forrige mandag hoppet en nordkoreansk soldat av til Sør-Korea for første gang på ti år, i en dramatisk flukt over den strengt bevoktede grensen.

Fra den såkalte fredslandsbyen Panmunjom i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea satte han full fart mot grensen i en militær bil.

Videoen viser at han ikke stanser ved en kontrollpost langs veien. Da strømmer nordkoreanske soldater ut av bygningene og tar opp jakten.

Avhopperens bil skal ha mistet det ene hjulet rett ved grenselinjen. Han fortsatte den desperate flukten til fots mens nordkoreanske soldater skjøt etter ham. De skal ha avfyrt minst 40 skudd, og sju av dem traff den ubevæpnede soldaten.

Han kom seg imidlertid i dekning bak et bygning 50 meter sør for selve grensa. To sørkoreanske sersjanter krabbet frem og dro ham i sikkerhet mens nordkoreanske soldater så på.

Avhopperen ble sendt med helikopter til et sykehus utenfor Seoul. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er han nå våken, og skal ha begynt å snakke.

Den nordkoreanske soldaten ble sendt rett til operasjonsbordet i Suwon utenfor Seoul. Foto: Hong Ki-won / AP

Brøt våpenhvilen

Overvåkingsbildene som nå er frigitt av FN-kommandoen på grensen viser flere brudd på våpenhvileavtalen mellom Nord- og Sør-Korea, skriver New York Times.

Fra før var det kjent at nordkoreanske soldater skjøt mot sørkoreansk side for første gang, et klart brudd på våpenhvileavtalen.

Videobildene viser også at en nordkoreansk soldat krysser grensen før han raskt kommer seg over på riktig side, noe som også bryter med avtalen.

Den amerikanskledede FN-kommandoen har orientert Nord-Korea om bruddene, og bedt om et møte for å diskutere hvordan man kan hindre fremtidige overtredelser.

– Våpenhvileavtalen ble utfordret, men holder fortsatt stand, sier general Vincent Brooks, som leder FN-kommandoen.

FN-kommandoen har vært til stede på grensen siden Korea-krigen, som formelt sett aldri ble avsluttet.

Det anslås at over 30.000 nordkoreanere har hoppet av til Sør-Korea siden hungersnøden på 1990-tallet, men de aller fleste reiser gjennom Kina.

Nord-Korea har fortsatt ikke kommentert hendelsen.