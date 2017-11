Trump kunngjorde oppføringen mandag. Han mener det burde vært gjort for lenge siden, og sier det er ledd i kampanjen for å øke presset mot landet.



– I dag fører USA, Nord-Korea på listen over land som finansierer terror. Det burde ha skjedd for lenge siden, sa Donald Trump under et møte i Det hvite hus.

Sprengte passasjerfly

Nord-Korea ble satt på terrorlisten etter at et sørkoreansk passasjerfly eksploderte i luftrommet over Burma i 1987.



En nordkoreansk agent skal ha innrømmet overfor amerikanske myndigheter at Nord-Korea sto bak eksplosjonen

I 2007 krevde Nord-Korea å bli fjernet fra listen dersom nedrustningsarbeidet skulle fortsette og landet skulle stanset atomprogrammet



I 2008 ble landet fjernet fra listen av daværende president George W. Bush.

– Drapet på halvbroren betegnes som terror

Når oppføringen vil skje, er så langt ikke klart. Den har vært diskutert i den amerikanske regjeringen i flere måneder, der enkelte i utenriksdepartementet mener at landet ikke oppfyller de juridiske kriteriene for en oppføring.



USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster antydet før presidentens rundreise i Asia tidligere i november at en slik oppføring var aktuelt.



McMaster pekte på giftdrapet på Kim Jong-uns halvbror på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia tidligere i år, og betegnet det som en terrorhandling som rettferdiggjør oppføring på lista. Nord-Korea vil i så fall havne i selskap med Iran, Sudan og Syria.





Malaysiske myndigheter har ikke lagt skylda direkte på Nord-Korea, men den sørkoreanske etterretningstjenesten mener angrepet ble utført på ordre av Kim Jong-un etter at halvbroren hadde falt i unåde.

Ordkrig

USAs president og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har lenge angrepet hverandre verbalt mens rakettoppskytinger og uformelle samtaler har pågått i kulissene. Under sin reise i Asia i forrige uke skrev Trump på Twitter at han ikke forstår hvorfor Kim har fornærmet ham ved å kalle ham «gammel».

– Jeg ville ALDRI kalt ham kort og feit. Jeg prøver så hardt å være hans venn – og kanskje det vil skje en dag, skrev den amerikanske presidenten.

Den regimestyrte avisa Rodong Sinmun skrev senere i en lederartikkel at Trump fortjente dødsstraff for å ha fornærmet den nordkoreanske lederen.