Vil ha strengere krav til Mount Everest-klatrere

Klatrere må kunne vise til at de er erfarne. De bør blant annet ha vært på en av Nepals andre høye fjelltopper på minst 6500 meter, anbefaler en komité i en rapport som er levert til myndighetene i landet. Anbefalingene og forslagene kommer fra en gruppe sammensatt av offentlig ansatte, klatreeksperter og reisebyråer.

Uerfarne lager farlige køer

– Klatrere som vil opp på Sagarmatha (det nepalske navnet på Mount Everest) og andre topper på over 8000 meter, må ha trening i klatring i store høyder, heter det i rapporten.

I mai fikk 41 grupper med til sammen nesten 400 klatrere tillatelse til å bestige Mount Everest under årets klatresesong i april og mai. Dermed ble køene mot toppen lange og i løpet av en uke mistet hele sju mennesker livet. Hvis klatrerne blir stående lenge i kø, øker det blant annet risikoen for at de kan gå tomme for oksygen.

Lang kø for å nå toppen av verdens høyeste fjell. Du trenger javascript for å se video. Lang kø for å nå toppen av verdens høyeste fjell.

Myndighetene i Nepal har fått kritikk for å slippe til for mange som vil til topps. De har også fått kritikk for å ikke ha stoppet uerfarne klatrere som ikke har håndtert de barske forholdene der oppe i høyden. Dermed har de uerfarne sinket køen mot det 8.848 meter høye fjellet.

Krav til fysisk form

Nærmere 300 personer har dødd på Mount Everest siden det første forsøket på å bestige fjellet, og det anslås at rundt 200 av dem fortsatt ligger der, begravet i snø og is.

I forslaget som er lagt fram for nepalske myndigheter heter det også at folk som vil opp på toppen bør kunne bevise at de er i god fysisk form. De må også sørge for å hyre inn erfarne fjellførere.

Det er ikke bare mennesker det er mange av på Mount Everest. Her tømmes søppel som er fraktet ned fra fjellet. Foto: Navesh Chitrakar / Reuters

– Det vil gjøre fjellene våre tryggere, verdigere og kontrollert, sier turistminister Yogesh Bhattari.

Det er ventet at myndighetene vil følge rapportens anbefalinger, melder nyhetsbyrået AP.

I dag kan hvem som helst som betaler rundt 100.000 kroner forsøke seg på toppen av Mount Everest, melder BBC.