Nesten 300 personer har omkommet på Mount Everest siden det første forsøket på å bestige fjellet, og det anslås at rundt 200 av dem fortsatt ligger der, begravet i snø og is.

Nå begynner vårsesongen, og det varmere været fører med seg flere ubehagelige overraskelser.

– På grunn av global oppvarming smelter snø og isbreer raskere, og de døde som har ligget begravet i alle disse årene begynner å komme frem, sier Ang Tshering Sherpa ifølge BBC.

Han er tidligere president i Nepals fjellklatrerforbund (NMA). Til CNN forteller han at noen av likene som er hentet ned, kom fra en britisk ekspedisjon fra 1970-tallet.

– Vi har hentet ned likene av noen fjellklatrere som døde nylig, men nå begynner også de gamle å dukke opp, sier han.

Utsikten fra toppen av Mount Everest. Foto: TSHERING SHERPA / AFP

Bekymret

Fjerningen av lik har startet på den kinesiske siden av fjellet, men på Nepals side går det tregere.

– Det er alvorlig. Det blir stadig vanligere, og det påvirker arbeidet vårt. Vi er virkelig beymret, sier Sobit Kunwar i Nepals fjellguideforening.

Organisasjonen Expedition Operators Association of Nepal (EOAN) bekrefter at likene begynner å bli et problem, og ber myndighetene ta grep. Nepals lover krever at myndighetene er involvert i alt som har med døde mennesker å gjøre.

– Dette må prioriteres av både myndighetene og fjellklatrerbransjen. Hvis de kan gjøre det på Tibet-siden, kan vi gjøre det her også, sier EOAN-president Dambar Parajuli.

Mange av likene dukker opp på Khumbu-isbreen, som smelter og beveger seg stadig raskere. Foto: Tashi Sherpa / AP

Smelter og krymper

Ifølge BBC finner man flest lik på Khumbu-isbreen og den siste leiren før toppen på Nepal-siden.

De siste årene er det funnet både en hånd og et bein ved klatrerutene, og i 2017 fant klatrere et lik på overflaten av isbreen.

Flere studier viser at isbreene i Himalaya krymper. På Khumbu-isbreen, som klatrere må forsere for å komme til toppen, blir områdene med flytende vann stadig større og danner små innsjøer.

– Jeg har selv hentet rundt ti lik fra forskjellige steder på Everest de siste årene, og det er helt klart at flere og flere av dem kommer frem nå, sier en offiser som har jobbet på fjellet, til BBC.

Noen av likene kommer også frem fordi isbreene beveger seg raskere enn tidligere.

– På grunn av disse bevegelsene finner vi lik fra tid til annen. Men de fleste klatrere er forberedt på å møte et slikt syn, sier Tshering Pandey Bhote, visepresident i Nepals fjellguideforening.

Lik som landemerker

Noen av likene høyere opp på fjellet har flere år fungert som landemerker for klatrere. Et av de mest kjente er «de grønne støvlene» like før man kommer til toppen fra nordsiden.

De grønne støvlene avbildet i 2006. Eieren er ikke formelt identifisert, men skal være en indisk klatrer som døde i 1996. Foto: Dave Watson / AP

Støvlene tilhører en død klatrer som ble liggende med føttene mot klatreruten. Det er ikke kjent om selve liket er hentet ned.

Å hente ned døde mennesker er både dyrt og krevende. Ifølge BBC kan det koste mellom 40.000 og 80.000 dollar per tur.

– En av de mest utfordrende turene var fra 8700 meters høyde, nær toppen. Liket var helt frossent, veide 150 kilo og måtte hentes fra et vanskelig sted. Det var en enorm oppgave, sier tidligere NMA-president Ang Tshering Sherpa.