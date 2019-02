Vil frata livstidsdømte retten til å date

Det var da Berlingske Medias nettavis B.T. i høst kunne fortelle at drapsdømte Peter Madsen ikke mangler kvinnelig selskap i fengslet, at Dansk Folkeparti reagerte.

Peter Madsen ble i april i fjor dømt til livstid for det bestialske drapet på den svenske journalisten Kim Wall, men det har ikke skremt andre kvinner fra å ta kontakt.

Allerede innen august skal han ha hatt besøk av minst fire kvinner i Storstrøm fengsel på Nordfalster ved Nørre Alslev.

Dansk Folkepartis justispolitiske talsperson Peter Kofod er opprørt og ønsker at justisministeren skal undersøke om man kan begrense livstidsdømtes muligheter for å skape nye relasjoner til folk utenfor fengslet mens de soner.

Vil kun tillate familie og tidligere venner

Den siste uken har diskusjonen om livstidsdømtes rettigheter gått hett for seg blant de folkevalgte på Christiansborg, populært kalt «Borgen».

– Jeg synes det er uhørt at noen av dem som har begått de verste forbrytelser kan drive en datingtilværelse i fengsel, har Peter Kofod forklart.

Men ikke alle er enige i det.

Advarer mot forslaget

– Hvis mennesker skal ha det godt krever det at de har noen å snakke med om livets gleder og utfordringer. Det gjelder også for livstidsdømte, sier sekretær i Fengselsforbundet Bo Yde Sørensen til danske DR.

Han advarer de folkevalgte mot å begrense de innsattes kontakt med folk utenfor fengslet.

– Vi ser allerede i dag at innsatte som ikke har et familieliv har det utrolig hardt i fengslene, påpeker han.

Fengselsforbundet frykter at livstidsfanger kan bli desperate og utagerende uten direkte kontakt med mennesker utenfor murene.

– Hvis man ikke gir dem en sikkerhetsventil og en mulighet til noe som kan minne om et normalt liv, så får vi meget desperate innsatte, sier han til DR.

Fengselsforbundet frykter at det vil ramme personalet.

– Det kan komme til uttrykk som trusler mot personalet, trusler mot andre innsatte, vold, selvskading, selvmord og overfall, påpeker han.

Mulighetene for rehabilitering blir således begrenset for de livstidsdømte, som i Danmark sjelden tilbringer resten av livet bak lås og slå, men i snitt soner om lag 16 til 17 år i fengsel.

Dansk Folkeparti får støtte av Danmarks største parti

Dansk Folkeparti ønsker derimot at livstidsfanger utelukkende skal kunne få besøk av familie og venner de hadde før de ble dømt.

Fredag fikk de i Folketinget støtte av Danmarks største parti Socialdemokratiet, som er Arbeiderpartiets danske søsterparti.

– Fengsler bør ikke tolkes som en datingportal, sa justispolitisk talsperson Trine Bramsen i Folketinget.

Hån mot de etterlatte

Socialdemokratiet mener som Dansk Folkeparti at regjeringen bør undersøke hvordan livstidsdømtes besøks- og kontaktmuligheter kan begrenses.

Partiet viser også til at Peter Lundin, som er dømt for å ha drept og partert sin samboer og hennes to sønner på 10 og 12 år i 2000, har kunnet gifte seg tre ganger under soning i fengsel.

– Det er en hån mot ofrene og de etterlatte at personer som har begått så utilgivelige forbrytelser kan gifte seg og få besøk av kvinner nærmest første dag de sitter inne. Det rører ved rettsfølelsen, sa Trine Bramsen.

Selv om Socialdemokratiet støtter forslaget, lyktes ikke Dansk Folkeparti i å få flere partiers støtte og således flertall på fredag, men budskapet gir gjenklang hos flere.

Justisminister Søren Pape Poulsen (K) uttalte derfor at han er rede til å undersøke mulighetene for å begrense innsattes besøksmuligheter og at en slik undersøkelse kan være ferdig innen sommeren.

– Jeg er enig i at vi skal undersøke dette, men å beslutte på forhånd hva det skal føre til kan jeg ikke støtte, sier justisminister Søren Pape Poulsen.