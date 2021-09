NRK møter en stor gruppe «utenlandske agenter» i sentrum av Moskva.

Journalistene i TV-stasjonen Dozjd sitter konsentrert ved sine datamaskiner og forbereder neste sending.

I mange år har dette vært et av de få russiske mediene som har sluppet til kritikerne til president Vladimir Putin og hans støtteparti Forent Russland.

UVANLIG: Journalistene i TV-Dozjd må huske å merke alt materiale de publiserer med en standard tekst om at de er «utenlandske agenter». Foto: Jan Espen Kruse / NRK

For en tid tilbake gjorde myndighetene det klart at de er svært misfornøyde med stasjonens virksomhet, og klassifiserte den som «utenlandske agent».

Det innebærer at alt journalistisk materiale som publiseres, må merkes med en standard tekst der det står at det er laget av en «utenlandske agent». Det gjelder både sendingene på internett og stoff på sosiale medier.

Hvis noen glemmer denne merkingen, kan redaksjonen få svært store bøter.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har om lag 50 medier, journalister og andre kritikere blitt klassifisert som «utenlandske agenter». Ofte er bakgrunnen at de får økonomisk støtte fra utlandet.

Dozjd har fått penger fra EU.

Tidligere var Dozjd en vanlig TV-stasjon, men for noen år siden nektet staten å sende ut deres signaler på vanlig måte. Dermed måtte redaksjonen gå over til å ha sine sendinger på internett.

– Blir en fiende av den russiske stat

– Dette er en målrettet politikk for å tilintetgjøre den frie tanke i landet, sier redaktør Tikhon Dzjako i TV-Dozjd til NRK.

Han påpeker at situasjonen for TV-stasjonen har blitt vanskeligere etter at den havnet på lista over utenlandske agenter. Nå kan det bli mer problematisk å få inn reklamepenger. Det kan også bli færre som ønsker å samarbeide med redaksjonen.

AUTORITÆR: Redaktør Tikhon Dzjako i TV-Dozjd sier at den russiske staten ikke lenger later som om den er demokratisk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Når en organisasjon eller et medium blir erklært som utenlandsk agent, så blir den en fiende av staten. Hvis man er agent for noe fremmed, da er man ikke agent for sitt eget land, man er en fiende, sier redaktøren.

Ifølge Dzjako stenges medier hver uke og personer tvinges til å forlate landet.

Noen blir arrestert, noen organisasjoner kalles utenlandske agenter eller blir erklært som uønskede. På grunn av parlamentsvalget har alt dette gått mye fortere enn før, sier redaktøren.

– Den russiske staten er lei av å late som om den er demokratisk, den har bestemt seg for å vise hvordan den egentlig er: Autoritær, at den går over grensen for autoritær.

Putin: – Stort utvalg av medier

Russiske myndigheter avviser at de bruker lista over «utenlandske agenter» til å stanse medier som kommer med kritikk.

MANGFOLD: President Vladimir Putin mener at mange kritiske røster får slippe til i russiske medier. Foto: Mikhail Voskresensky / AP

Den russiske presidenten sier at det er få land i verden der statsoverhodet blir utsatt for så mye kritikk som han gjør.

Han mener også at russerne ikke har noen grunn til å klage.

– Vi har svært mange ulike nyhetskanaler og internettkanaler. Vi har svært mange ulike meninger, også kritiske meninger i massemediene. Det er kritiske temaer og vurderinger når det gjelder handlingene til regjeringen og presidenten, sier Putin.

Presidenten hevder også at loven om «utenlandske agenter» kun er rettet mot det å begrense innblanding i Russlands indre anliggender. Han påstår at det samme gjøres i mange av verdens land, også i Europa og USA.

Svekket opposisjon

De store statlige russiske mediene omtaler svært sjelden opposisjonen rundt den fengslede Aleksej Navalnyj.

OMTALES SJELDEN: Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj under et rettsmøte der han deltok på videolink fra fengselet. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Hans organisasjoner ble tidligere i år stemplet som ekstremistiske av myndighetene og forbudt.

De aller fleste av Navalnyjs nærmeste medarbeidere har enten blitt presset til å forlate Russland, eller har gjort det frivillig. I parlamentsvalget oppfordrer de russiske velgere til å stemme på politikere fra andre partier enn regjeringspartiet Forent Russland.

Men i forgårs ble Stem-smart-appen til Navalnyj ikke lenger tilgjengelig i nettbutikkene til Apple og Google. Hans støttespillere er svært skuffet, og mener at de amerikanske selskapene har gitt etter for press fra russiske myndigheter.

REGJERINGSPARTIET DOMINERER: En velger avgir sin stemme i Moskva. 14 partier får delta, men bare ett av dem er et opposisjonsparti etter vestlig mønster. Det er det det lille liberale partiet Jabloko. Foto: Pavel Golovkin / AP

I valget denne gang er det bare ett reelt opposisjonsparti som får delta, nemlig det lille partiet Jabloko. Sett under ett, er den liberale opposisjonen i Russland nå svært svekket.

Den neste på lista?

Radiostasjonen Moskvas Ekko er en av Russlands viktigste. Selv om den største eieren er det statlige gasselskapet Gazprom, så har stasjonen i svært mange år vært en liberal røst og en ganske skarp kritiker av myndighetene.

FRITTALENDE: Redaktør Aleksej Venediktov i Moskvas Ekko frykter at radiostasjonen kan havne på lista over utenlandske agenter. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Redaktøren vet ikke riktig hvorfor Moskvas Ekko ikke har havnet på lista over «utenlandske agenter».

– Vi forstår at vi kan bli den neste, det forstår vi veldig godt. Den politikken som de nåværende myndighetene fører, tillater ikke fri formidling av informasjon, sier redaktør Aleksej Venediktov til NRK.