Nord-Korea: Rakettest simulerte angrep mot amerikanske baser

Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA mandag kveld.

Nord-Korea skjøt tidligere mandag opp fire ballistiske missiler som fløy om lag 1.000 kilometer. Tre av dem landet i det Japan anser som sin økonomiske sone.

I nyhetsmeldingen fra KCNA heter det at oppgaven til de fire missilene var å slå ut basene «de fiendtlige, amerikanske imperialiststyrkene» har i Japan.

I meldingen heter det også at Nord-Koreas leder Kim Jong-un personlig var til stede og beordret oppskytingen.

– Hans øyne frydet seg over synet av de ballistiske missilene. Han hyllet rakettene, som så ut som en akrobatisk, flygende militærenhet i formasjon, heter det i meldingen, gjengitt av blant andre nyhetsbyrået AFP.

Kim Jong-un, Nord-Koreas «store leder», skal personlig ha beordret oppskytingen av de ballistiske missilene, ifølge nordkoreanske nyhetsbyråer. Foto: KCNA / Reuters

– Har gått inn i en ny trusselfase

Nord-Korea regnes som et av verdens mest lukkede land, og det har ikke kommet uavhengige rapporter som bekrefter Kim Jong-uns tilstedeværelse under oppskytingen. Samtidig er det på det rene at Nord-Korea mandag gjennomførte en form for militæraktivitet som nok en gang har fått en rekke land til å reagere.

USA og Japan har bedt FNs sikkerhetsråd holde et krisemøte om Nord-Koreas siste rakettest. Møtet blir trolig holdt onsdag, opplyser FN-diplomater i New York mandag kveld.

Japans statsminister Shinzo Abe retter sterk kritikk mot Nord-Korea etter oppskytingen av missilene mandag morgen.

– Dette viser tydelig at Nord-Korea er gått inn i en ny trusselfase, sa Abe til den japanske nasjonalforsamlingen mandag.

– Gjentatte utskytninger fra Nord-Korea er alvorlige, provoserende handlinger med hensyn til sikkerhet og bryter klart resolusjonene fra FNs sikkerhetsråd. Vi kan aldri tolerere dette.

Japans statsminister Shinzo Abe, her med USAs president Donald Trump. Foto: Jim Bourg / Reuters

Krangler om øvelse

USA, EU og FN er blant dem som har fordømt oppskytingen. Den føyer seg inn rekken av mange rakettester de siste månedene fra Nord-Korea, rakettester som bryter med flere FN-resolusjoner.

– Nord-Koreas ledelse bør avstå fra ytterligere provokasjoner og rette seg etter internasjonale forpliktelser, sier FN-talsmann Farhan Haq.

Sør-Korea mener rakettesten mandag er en motreaksjon til at Sør-Korea og USA begynte en større militærøvelse i forrige uke.

Nord-Korea har omtalt dette som invasjonsøvelser. USA og Sør-Korea kaller det forsvarsøvelser, og disse skal pågå fram til april.

– Nå som de amerikanske imperialistene og de sørkoreanske marionettstyrkene igjen har igangsatt atomkrigsøvelser på Nord-Korea på vår dørterskel vil vår hær svare med de tøffeste motreaksjoner, uttalte en talsperson for Nord-Korea til det statlige nyhetsbyrået KCNA før de siste utskytningene.