USA skal ha gjennomført luftangrep mot IS-K i Kabul

Foreløpig informasjon tyder på at en rakett skal ha truffet et hus, opplyser en tjenestemann i den avgåtte regjeringen til det franske nyhetsbyrået AFP.

To vitner forteller om det samme til britiske Reuters. Smellet skal ha kommet fra et område på den nordlige siden av flyplassen. TV-bilder viser svart røyk som stiger opp fra bakken.

Samtidig sier to amerikanske tjenestemenn til Reuters at de har bombet mål i Kabul. Det skal ha vært personer tilknyttet IS-K som var mål for angrepet.

Tjenestemennene understreker at de baserer seg på tidlig informasjon og at opplysningene raskt kan endre seg.

En talsmann for Taliban sier til et tredje nyhetsbyrå, Associated Press, at USA har gjennomført et luftangrep mot en selvmordsbomber i et kjøretøy som var på vei til flyplassen.

Mens en afghansk politisjef sier til AP at et barn skal ha blitt drept da en rakett traff en bygning.

Foreløpig er det ingen offisielle bekreftelser på hendelsen.

Inngangen til Hamid Karzai International Airport i Kabul. Bilde er tatt lørdag 28. august. Foto: Wali Sabawoon / AP

Advarte om et nytt angrep

Natt til søndag norsk tid advarte USA igjen om en ny trussel mot flyplassområdet i Kabul og bad alle amerikanske borgere om å komme seg unna.

– En spesifikk og troverdig trussel gjør at vi oppfordrer alle amerikanske borgere i nærheten av flyplassen om å forlate området umiddelbart, meldte den amerikanske ambassaden i Afghanistan.

USAs president Joe Biden fulgte opp og sa at et nytt terrorangrep var høyst sannsynlig i løpet av de neste 24–36 timer.

– Situasjonen på bakken fortsetter å være ekstremt farlig, og trusselen om flere angrep mot flyplassen er fortsatt høy, sa presidenten.

En lignende advarsel ble sendt ut fra den amerikanske ambassaden i Kabul kun få timer før selvmordsbombere gikk til angrep mot flyplassen torsdag ettermiddag. Over 200 mennesker ble drept i angrepet, inkludert 13 amerikanske soldater samt flere Taliban-soldater.

President Biden skal søndag ettermiddag være til stede og motta kistene med de drepte amerikanerne på flystasjonen Dover Air Force Base.

Flystasjonen ligger i Bidens hjemstat Delaware og er en av dem som brukes ved slike tunge hjemkomstseremonier.

Familier til de drepte soldatene vil også være til stede. Det samme vil deler av den amerikanske forsvarsledelsen.

Taliban klar til å ta over flyplassen

Det er bare to dager igjen til fristen for USAs tilbaketrekking fra Afghanistan.

Taliban, som i de siste dagene har samarbeidet med USA med evakuering fra Kabul, sier de er klare til å ta over flyplassen så snart USA er ferdig.

– Vi venter på at amerikanerne skal gi oss et tegn, før vi kan ta full kontroll over flyplassen i Kabul, forteller en talsperson for Taliban som vil være anonym, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Et amerikansk militærfly forlater Hamid Karzai International Airport i Kabul lørdag 28. august. Om to dager skal amerikanerne være ute av Afghanistan. Foto: Wali Sabawoon / AP

Under 300 amerikanske borgere igjen

Tallet på amerikanske statsborgere som venter på å bli evakuert fra Afghanistan, er under 300 ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken. Han sier noen amerikanere har gitt beskjed om at de ønsker å bli igjen i landet utover 31. august.

