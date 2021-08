Afghansk spesialsoldat på sykehus i Oslo: – Tror ikke på Talibans løfter

Kulen fra Talibans snikskytter var kun centimeter fra å ta livet av ham.

Spesialenheten 333 som Lotfullah Moslem tilhørte hadde havnet i et bakholdsangrep i den østlige Laghman-provinsen, vel halvannen times kjøretur fra hovedstaden Kabul. Det var en av de siste dagene før hele Afghanistan falt.

Lotfullah Moslem var soldat i de afghanske spesialstyrkene i åtte år. Foto: Privat

Rapporter hadde begynt å komme fra ulike deler av landet; soldater og offiserer som tilhørte de regulære regjeringsstyrkene overgav seg uten motstand til fienden de var opprettet for å bekjempe.

Styrkene hadde lenge vært preget av dårlig eller ingen lønn, dårlig trening og dårlig displin.

Taliban tok kontrollen i distrikt etter distrikt. Men spesialsoldatene, som var lært opp av noen av de fremste på feltet, hadde ikke gitt opp. Heller ikke Moslems avdeling.

Ute på eskorteoppdrag stod de plutselig overfor en gruppe Taliban-krigere. Det var ingen ny situasjon.

– Jeg har kjempet i front mot Taliban de siste årene. Jeg har mistet tellingen på hvor mange Taliban-krigere jeg har drept i kamp, sier Lotfullah Moslem til NRK.

Spesialenheten 333 var blant vestlige styrker kjent som "Tripple three". Her er soldater fra enheten sammen med tidligere innenriksminister Hayatullah Hayat. Foto: Privat

Kollegaen stod som frosset fast

Lotfullah Moslem husker øyeblikket da den talibanske snikskytteren traff ham.

En soldatkollega som stod i våpentårnet på stridsvognen frøs til da bakholdsangrepet var et faktum.

– Jeg skrek til ham: skyt mot dem, skyt mot dem. Men han stod som frosset fast og klarte ikke å gjøre noe. Jeg dro ham ned. I det jeg stikker hodet opp i luken, for å ta kontroll over våpenet og skyte tilbake, treffer snikskytteren meg, forteller Moslem.

– Det kjennes som om kulen treffer hjertet. Da tenker jeg at alt er over og jeg ber til Gud.

Lotfullah Moslem fikk hjelp av en norsk sykepleier på turen til Oslo. Smertestillende midler ble satt rett i kroppen for at han skulle komme seg gjennom flyturen. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Han segnet om og mistet bevisstheten. Medsoldatene gav ham førstehjelp og fikk fraktet ham til det norske feltsykehuset i Kabul. Lotfullah Moslem hadde hellet med seg, kulen endte svært nær hjertet.

På grunn av skadene trengte han mer avansert kirurgi enn det militærlegene i Kabul hadde utstyr til. Moslem fikk plass på det første norske evakueringsflyet.

Turen til Oslo ble smertefull og lang.

En såret Lotfullah Moslem fikk plass på det første evakueringsflyet som dro fra Kabul til Oslo. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Tror ikke på Talibans løfter

Siden da har han vært gjennom en ni timer lang operasjon på Rikshospitalet.

Foreløpig blir han i Norge på ubestemt tid, i likhet med andre afghanske spesialsoldater som er evakuert hit.

Taliban har riktignok lovet amnesti til folk som Lotfullah. Men han har ikke mye tillit til løftene.

Han stoler heller ikke på Talibans nye og mer moderate linje. Talibans ledere sier at de vil ha samarbeid med verden, inkludert Vesten. I går bad de til og med erkefienden USA beholde sin ambassade i landet.

– Taliban har brukt 20 år på å indoktrinere sine krigere sin ekstreme og kompromissløse ideologi. Hvordan kan Taliban bli så forståelsesfulle og medgjørlige på to uker? Nå snakker de plutselig om fred og forsoning. Jeg tror ikke på det. Det er kun et spill for galleriet, mener Lotfullah Moslem.

Han er bekymret for soldatene som er igjen i Afghanistan.

– Enkelte soldater fra regjeringshæren som er tatt til fange, har forsvunnet. Fem av våre kolleger, som vi har etterlyst siden amnestiet ble gitt, har blitt halshugget i Laghman-provinsen, forteller spesialsoldaten.

Lotfullah Moslem sammen med en kollega ute på oppdrag. Foto: Privat

Skuffet over presidenten og hans menn

Lotfullah Moslem er skuffet over at Taliban igjen har erobret makten i hjemlandet. Men han er like skuffet over sine egne ledere.

Han befant seg på det norske feltsykehuset i Kabul da han fikk vite at hovedstaden hadde falt i Talibans hender. Byen som vestlig etterretning antok det ville ta mellom 30–90 dager for Taliban å erobre, hvis de overhodet ville klare det.

Vestmaktene håpet de godt trente spesialsoldatene ville beskytte Kabul så godt og så lenge at diplomater og utenlandske styrker ville få en ordnet utgang fra Afghanistan.

I stedet ramlet alt sammen i løpet av noen timer.

President Ashraf Ghani rømte uten forvarsel. Uten en president og en fungerende regjering valgte de militære styrkene å legge å ned våpnene. Og alt endte i et kaos som fortsatt ikke er over.

Spesialsoldaten har lite pent å si om president Ashraf Ghanis flukt fra hjemlandet. Ghani selv sa i en tale fra De forente arabiske emirater at han dro for å hindre et blodbad. Foto: - / AFP

Lotfullah Moslem blir fremdeles opprørt når han tenker på presidenten.

– Her var det en mann vi var villig til å ofre livet for. Og hva skjer når det kommer til stykket? Han stikker av!

– Jeg fikk en psykisk knekk da jeg hørte at presidenten var dratt, at Afghanistan var falt og at fienden som vi hadde forsøkt å bekjempe i 20 år hadde tatt over makten, sier Lotfullah Moslem.

Fremdeles sliter han med å forstå hvorfor presidenten rømte landet og lot alt falle fra hverandre.

– Skam over alle lederne våre. Jeg håper det internasjonale samfunnet stiller dem til ansvar overfor det afghanske folket, sier Lotfullah Moslem.

Faren og brødrene er alle militære

Lotfullah Moslem kommer fra en familie hvor det er en selvfølge å tjene landet som soldat.

Lotfullah er en av sju brødre. Tre av dem, inkludert ham selv, endte som soldat i de afghanske spesialstyrkene. De fire andre har høytstående stillinger i det militæret. Faren er general i den afghanske etterretningstjenesten.

Familien kommer fra Panjshirdalen, ikke langt fra hovedstaden. Verken Sovjetunionen eller Taliban klarte noen gang å okkupere Panjshirdalen.

Både landets visepresident Amrullah Saleh og Ahmed Massoud, sønnen av «Løven fra Panjshir» har lovet å kjempe videre mot Taliban derfra.

Både faren og brødrene befinner seg fortsatt i Afghanistan.

Nå er det Talibans hjemmetrenede soldater som har kontrollen i Kabul, ikke de profesjonelle sikkerhetsstyrkene. Foto: Hoshang Hashimi / AFP

Ser likevel lyst på livet

Venstrearmen er fortsatt delvis lam etter skuddet i brystet, men prognosene er gode.

Soldaten sier at han står i evig gjeld til Norge.

– Jeg er takknemlig for at jeg lever på grunn av innsatsen til nordmenn. Jeg er takknemlig for innsatsen til alle legene. Jeg ser egentlig lyst på livet, sier han.

