Da president Joe Biden nylig sa at USA ikke vil utsette uttrekkingen fra Afghanistan, var trusselen fra IS i Afghanistan (IS-K) en av årsakene.

Nå hevder IS-K at de står bak angrepene på Kabul flyplass der minst 80 mennesker ble drept.

– IS i Afghanistan har ikke kapasitet til å utføre militære operasjoner, sier Obaid Ali, analytiker ved Afghanistan Analyst Network.

– De kan bare angripe sivile mål gjennom selvmordsangrep og andre terroraksjoner.

Selv om både IS-K og Taliban er radikale islamistgrupper, er de bitre fiender. Både Taliban og USA har i flere år forsøkt å nedkjempe IS i Afghanistan. Det er flere tegn på at de ikke har lyktes.

– Nå som de internasjonale styrkene er borte og de afghanske strykene er eliminert, er det bare Taliban som er igjen for å kjempe mot IS-K, sier den afghanske analytikeren.

– Fordi Taliban er opptatt av å danne regjering, er det trolig at IS-K vil vokse seg sterkere i Afghanistan.

Obaid Ali har studert IS-K siden terrorgruppa ble dannet i 2015. Han har intervjuet stammeledere og Taliban-tilhengere i landsbyer hvor IS-K har rekruttert tilhengere. Denne uken ble han fløyet ut fra Kabul til sikkerhet i Danmark.

Misfornøyde Taliban-ledere

IS-K er en undergruppe av terrorgruppa IS, Den islamske staten. Mens IS har base i Syria og Irak, opererer IS-K i Afghanistan og områdene rundt.

Bokstaven «K» i terrorgruppas navn står for Khorasan-provinsen, et gammelt navn på et Stor-Afghanistan som omfattet deler av Iran, Pakistan, Turkmenistan og Usbekistan.

IS-K ble dannet i 2015 av misfornøyde ledere fra den pakistanske delen av Taliban, Tehrik-e-Taliban. De fikk senere følge med utbrytere fra afghansk Taliban og jihadistveteraner fra Syria-krigen.

Mens Taliban opererer i Afghanistan og består av afghanere, er IS-K del av et globalt terrornettverk som ønsker seg et islamsk kalifat som strekker seg utenfor landets grenser. De rekrutterer også fremmedkrigere fra nabolandene.

Ifølge en rapport fra det amerikanske Finansdepartementet mottar IS-K økonomisk støtte fra IS, men er nokså uavhengige.

Talibans veivalg kan styrke IS-K

– IS rekrutterer blant afghanere fra Talibans rekker, som mener at Taliban er for moderat, sier jurist og statsviter Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet.

FORSKJELLIGE: Taliban har tydelige regler for hvem de kan angripe. ISKP går ikke av veien for å angripe sivile, sier Cecilie Hellestveit. Foto: Erik Hannemann

– For oss kan de se like ute, men ideologisk er de er minst like forskjellige som Arbeiderpartiet og Rødt. Taliban har også tydelige regler for hvem de kan angripe. IS-K angriper i mye større grad sivile.

De som lar seg rekruttere av IS-K er folk som mener at Taliban inngår for mange kompromisser, forklarer Hellestveit.

– Nå som Taliban skal danne regjering, samarbeide med naboland og med donorer, kan det føre til at Talibans veivalg gir IS-K flere støttespillere, sier hun.

NESTEN BORTE: Både afghanske sikkerhetsstyrker og Taliban har prøvd å nedkjempe ISKP. I to av regionene hvor de hadde mest kontroll, Kunar og Nangarhar ble de nesten borte. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Nesten borte

Vinteren 2021 var IS-K nesten utryddet i flere av provinsene i Afghanistan. Både Taliban og amerikanerne har forsøkt å nedkjempe gruppen.

Ifølge en FN-rapport ble IS-K i løpet av årene 2018–2020 utsatt for store militære nederlag og dermed betydelig svekket. I to av regionene hvor de kontrollerte noen landområder, Kunar og Nangarhar, ble de helt borte. IS-K-lederne ble enten drept eller arrestert. Noen få slapp unna ved å gå under jorda. I dag opererer de fortsatt i det skjulte og har ikke kontroll over landområder i Afghanistan.

– I 2019 var de fleste av IS-K-lederne enten i fengsel eller drept, men noen unnslapp til Pakistan. Fordi de har bakgrunn i pakistansk Taliban, har de kunnet bygge opp nettverket derfra, sier Obaid Ali.

FOR MODERAT: IS rekrutterer blant afghanere fra Talibans rekker som mener at Taliban er for moderat. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Tilbakekomsten

Etter å ha vært nesten borte, har IS-K påtatt seg ansvaret for flere selvmordsangrep i Afghanistan i år. Blant de mest dramatiske var angrepet på en jenteskole i Kabul i mai, der 85 personer ble drept og 150 såret.

Ifølge kilder i amerikansk etterretning består gruppene nå av i underkant av 2000 krigere. Disse skal være jihadist-veteraner fra krigen i Syria og noen få fremmedkrigere fra nabolandene.

Ifølge en rapport lagt frem for FNs sikkerhetsråd sto gruppen for 77 angrep i Afghanistan i årets fire første måneder.

STÅR BAK: IS i Afghanistan skriver i en melding at de har ansvaret for selvmordsangrepet ved flyplassen i Kabul. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Talibans fiende

Nå som amerikanske styrker trekker seg ut og den amerikanskstøttede regjeringen har mistet kontrollen i Kabul, har det oppstått et maktvakuum i Afghanistan.

– Radikale og ekstremister fra hele verden hyller Talibans seier. Dette er en invitasjon for disse til å komme til Afghanistan, sier Ali Mohammad Ali, tidligere ansatt i de afghanske sikkerhetsstyrkene, til New York Times.

SAMARBEID – Den beste måten å redusere IS-K sin maktbase på er hvis Taliban og våre allierte i Afghanistan klarer å samarbeide om makten, sier Hellestveit Foto: Manjunath Kiran / Afp

– Det finnes jihadister fra Usbekistan, Kina og Pakistan som har sverget troskap til IS. De kan komme til å strømme til Afghanistan dersom Taliban-regjeringen ikke får kontroll over landet, advarer Cecilie Hellestveit.

Disse IS-krigerne vil heller ikke være fornøyde dersom Taliban inngår avtaler med Kina eller Russland, sier hun.

– Den beste måten å redusere IS' maktbase på, er hvis Taliban og våre allierte i Afghanistan klarer å samarbeide om makten. Hvis det blir en ny borgerkrig i Afghanistan så vil IS blomstre, sier Hellestveit.