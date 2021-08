USA frykter mulige IS-trusler mot flyplassen i Kabul

USAs ambassade ba lørdag amerikanske statsborgere om å unngå flyplassen med mindre de får beskjed om noe annet fra amerikanske myndighetspersoner.

Begrunnelsen er «mulige sikkerhetstrusler utenfor portene», ifølge et varsel sendt ut lørdag. For to dager siden ba ambassaden amerikanere om å reise til flyplassen dersom de selv vurderte det som trygt.

Anonyme kilder i det amerikanske embetsverket sier til AP at det skal dreie seg om en mulig trussel fra Den islamske stat (IS).

Kildene sier at trusselen skal være «betraktelig», men kunne ikke gi nærmere informasjon.

Kan ha tatt seg inn på flyplassen

Svenske Expressen siterer kilder på at franske og amerikanske etterretningsopplysninger går ut på IS-medlemmer kan ha tatt seg inn på flyplassen og kan finnes blant personer som forsøker å fly ut av landet.

Ifølge avisen er portene stengt, og alle flygninger er stanset.

Utviklingen er en ytterligere komplisering av den allerede kaotiske innsatsen for å evakuere folk etter Afghanistans fall til opprørsbevegelsen Taliban. Det har ikke vært noen bekreftede angrep så langt.

Også Taliban har siden 2015 kjempet for å holde IS unna Afghanistan, men gruppa har vært aktiv i landet i flere år og utført en rekke terrorangrep mot sivile.

Slektninger bærer kisten til en afghansk reporter som ble drept av IS-krigere i Jalalabad, øst for Kabul i mars 2021. Foto: AP

UD: – Kaotisk og uoversiktlig

På spørsmål fra NRK om Norge vil gå ut med samme advarsel som amerikanerne, svarer Utenriksdepartementet (UD) at situasjonen i Kabul er kaotisk og uoversiktlig, og at de har en løpende dialog med nordmenn i Kabul om evakueringen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under pressekonferansen om evakueringen fra Kabul på lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På en pressekonferanse lørdag ettermiddag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at det er opp til hver enkelt person å vurdere om de vil reise til flyplassen.

– Vi har gjort det veldig klart for norske borgere at de må gjøre sine egne sikkerhetsvurderinger, fordi vi har ingen mulighet til å transportere dem til flyplassen eller assistere dem på utsiden, sa Søreide.

UD sier at de samarbeider med sine allierte partnere i Kabul i evakueringen. Men de kan ikke gi nærmere informasjon om kontakten de har med amerikanske myndigheter i lys av trusselen om et mulig IS-angrep.

EUs høyrepresentant for utenrikspolitikk og visepresident for EU-kommisjonen Josep Borell. Foto: Pool / Reuters

EU: – Matematisk umulig å få alle ut

EUs høyrepresentant for utenrikspolitikk Josep Borell sier lørdag kveld at det vil være matematisk umulig for USA og deres allierte å evakuere flere titusen afghanske ansatte med familier innen 31. august

Borrell sier også at EU har klaget til amerikanerne på at sikkerheten deres ved flyplassen var for streng og at den forhindret afghanere, som har arbeidet for europeiske land, i å komme inn på flyplassen.

Fredag ble nesten 170 amerikanere hentet av amerikanske militærhelikoptre i Kabul. Ingen vet hvor mange amerikanere som er igjen i landet, men anslagene har vært oppe i 15.000. Siden 15. august er 17.000 evakuert, hvorav 2.500 amerikanere, ifølge Pentagon.

Ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide har det hittil kommet inn 219 registreringer av nordmenn som befinner seg i Afghanistan. Bak flere av registreringene ligger det familier, så det totale antallet nordmenn kan være langt høyere.