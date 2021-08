Her blir den lille gutten evakuert på Terjes fang

Bildet av den lille gutten som ble evakuert sittende på fanget til en norsk soldat fikk mye oppmerksomhet lørdag formiddag (se bildet lenger ned i artikkelen).

Terje Watterdal er landdirektør i Afghanistankomiteen. Han ble evakuert på det samme flyet og sier til NRK at det var mange barn om bord.

Selv hadde han en liten gutt i armene under evakueringen. Han forteller om en sterk opplevelse.

– Jeg satt på den andre siden av flyet med den norske soldaten. Han hadde en liten baby i armene, og jeg hadde en guttunge som var litt over ett år.

Guttungen ble kalt «Rocketman» fordi han var så aktiv, sier nordmannen.

Flere om bord i evakueringsflyet tok hånd om de små barna som ble hentet ut fra kaoset som preger Afghanistan.

– Jeg fikk ansvaret for ham frem til vi kom til Tbilisi. Det var mye bråk om bord i flyet, så han våknet ofte. Jeg brukte hele natten på å vugge ham og synge for ham, så han kunne sovne igjen, forteller Watterdal.

RETT FRA FLYPLASSEN: NRK møtte Terje Watterdal fra Afghanistankomiteen i Norge lørdag, få timer etter at han ble evakuert fra Kabul. Foto: Marthe Knutsen / NRK

Mange små barn ble evakuert

– Det var en fantastisk opplevelse å få lov til å bidra til i hvert fall noe godt i denne guttens liv. Alle de menneskene som var nære og kjære rundt ham, de er foreløpig borte.

Ifølge Watterdal var det flere barn uten foreldre med i det norske evakueringsflyet.

– Det må være utrolig tøft. Mamma og pappa er ikke der. Det var flere av de barna om bord.

Etter det NRK erfarer var det rundt ti barn om bord i flyet.

Ifølge Watterdal var det blant annet to babyer, tre små gutter på mellom 1–4 år, en jente på rundt 6 år og en gruppe med gutter mellom 8 og 13 år om bord på flyet.

Gutten han tok vare på under reisen blir nå tatt vare på av et kriseteam i Norge, sier han.

Afghanistankomiteen landdirektør har tidligere fortalt om kaos og skarpe skudd på flyplassen i Kabul før han ble evakuert.

CBS-journalisten Christina Ruffini har lagt ut bilde på Twitter som viser et av barna på flyet i armene til en norsk soldat.

– Dette er en norsk soldat som vugger et spedbarn underveis, skriver CBS-journalisten Christina Ruffini på Twitter under et bilde som skal være tatt fra det samme evakueringsflyet ut av Kabul.

Watterdal bekrefter at Twitter-bildet, som har fått mye oppmerksomhet på sosiale medier, er fra turen fra Kabul til Tbilisi.

STERKT BILDE: Flere barn skal ha vært med flyet som tok av Kabul, hevder CBS-journalisten. Terje Watterdal som ble evakuert med samme fly ut av Kabul bekrefter dette. Foto: @EenaRuffini / Twitter

– Flyet inneholdt et stort antall barn ... fra babyer til tenåringer ... som reiste alene, skriver Ruffini som tagger Utenriksdepartementet og Afghanistan i meldingen på Twitter.

«Takk, Norge», skriver en på Twitter under meldingen. «De vil ha et mye bedre liv i Norge», skriver en annen.

NRK har vært i kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). De bekrefter at bildet av barnet med den norske soldaten er ekte, men vil ikke si noe mer om saken, opplyser Brynjar Stordal ved FOH.

Norsk fly landet lørdag

Et nytt fly med nordmenn som er hentet hjem fra Afghanistan landet i morgentimene lørdag i Norge.

Dette er det tredje flyet som er kommet til Norge med evakuerte fra Kabul de siste dagene.

– Vi kan bekrefte at et fly med norske borgere, en lokalt ansatt med familie og andre lands borgere landet i dag morges i Oslo, skrev pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i en e-post til NRK.

Utenriksdepartementet (UD) ønsket tidligere ikke å kommentere om det var barn om bord i flyet som forlot Kabul eller om disse har blitt hentet til Norge.

Først på en pressekonferanse lørdag ettermiddag bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norge evakuerte flere afghanske barn på samme fly.

EVAKUERER NORDMENN: Dette er det delvis norskeide flyet som henter de norske evakuerte i Kabul. Flyet er av typen Boeing C-17 Globemaster III-transportfly. Dette bildet er tatt i Ungarn der flyet til vanlig er stasjonert. Foto: Aldo Bidini / Wikimedia Commons

Flere norske styrker i Kabul

De norske styrkene driver feltsykehus på flyplassen sammen med USA. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forteller at situasjonen har skapt økt pasientstrøm ved helsetjenesten.

– Det kommer skadde inn fra køene utenfor, og skadde som skal evakueres. I tillegg har vi forsterket med norske styrker som støtter Utenriksdepartementet med å evakuere menneskene som skal ut av Afghanistan, sier Kristoffersen til NRK.

– Vi sendte ned ekstra styrker for å avlaste feltsykehuset. Feltsykehuset har mer enn nok å gjøre nå med å behandle pasienter. Så de folka vi har der er gode rådgivere også for folk fra Utenriksdepartementet og Politiets utlendingsenhet. Så vi rådgir dem, og så når vi er i tvil da er vi ikke i tvil, da hjelper vi de folka som trenger hjelp, sier forvarssjefen.

Lørdag landet et tredje evakueringsfly fra Kabul på Gardermoen. Forsvarssjefen ønsker ikke å gå i detalj på hvem som fraktes ut fra Kabul og ikke.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen beskriver situasjonen i Kabul til NRK lørdag formiddag. Foto: Ola Hana / NRK

– Vi gjør det vi kan for å få ut folk, og jeg har stor handlefrihet til å bestemme hvem som skal være med og ikke fra Forsvarets side. Det vurderer vi på hvert enkelt fly, sier Kristoffersen til NRK.

Han forteller at deres oppdrag er å støtte Utenriksdepartementet, og menneskene som evakueres varierer.

– Det er en rekke forskjellige mennesker som har hatt tilknytning til Norge. Det kan være norske statsborgere, eller andre som trenger spesiell beskyttelse og som må fraktes ut, forteller han til NRK.