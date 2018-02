De amerikanske militærflyene bomber mål nordøst i Afghanistan, nær grensa til Kina og Tadsjikistan, heter det i en uttalelse fra amerikanske militære myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Mobile bomber

Angrepene de siste fire dagene er rettet mot treningsleirer som Taliban har i Badakhshan-provinsen, som er et av opprørsbevegelsens hovedområder.

Hensikten er å hindre at Taliban planlegger og gjennomfører flere terrorangrep.

ØKER PRESSET: Amerikanske militære øker presset mot Taliban i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP

Amerikanernes militærkommando sier at mange militære kjøretøyer som Taliban har tatt fra den afghanske hæren på ulovlig vis, har blitt uskadeliggjort.

Flere av disse kjøretøyene har tidligere blitt bygd om til mobile bomber.

Angrepene fortsetter

USAs militære myndigheter sier at de nå vil fortsette å angripe Taliban og gruppens allierte i Helmand-provinsen sør i landet.

FLERE ANGREP: Taliban har gjennomført en rekke bombeangrep i Kabul og andre steder i Afghanistan den siste tiden. Foto: Rahmat Gul / AP

De siste ukene har det vært flere terrorangrep både i hovedstaden Kabul og andre steder der svært mange mennesker har blitt drept eller såret.

Taliban har tatt på seg skylden for flere av bombeangrepene, men også ekstremistgruppa IS har gjennomført blodige aksjoner.

– Tror på strategien

Den amerikanske forsvarsministeren James Mattis forsvarte i går strategien i Afghanistan i en høring i Kongressen.

FORTSETTER ANGREP: USAs forsvarsminister James Mattis sier militærstrategien i Afghanistan fungerer. Foto: MARK WILSON / AFP

Han påpekte at antallet allierte land i offensiven i Afghanistan har økt til 41.

– De er der fordi de tror på strategien. Det betyr at de afghanske soldatene tar den største belastningen i kampene, men nå har de rådgivere som sørger for at de får hjelp fra Nato i form av bombing og bakkestyrker, sa Mattis.