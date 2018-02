Forsvaret bekrefter: Norske soldater berget Arne Strand ut av terrorangrep i Kabul

Det var VG som først meldte om saken. Forsvaret bekrefter informasjonen overfor NRK.

– Det var påsatt branner inne i hotellet. Det var eksplosiver der og det var skadde der, og mye folk, mange var i sjokk. Hotellet er et veldig stort bygg med mange etasjer. Situasjonen var veldig uoversiktlig, sier generalmajor Torgeir Gråtrud, sjefen for Forsvarets spesialstyrker til avisa.

Stormet luksushotell

Det har vært kjent at norske styrker bidro i redningsaksjonen da flere væpnede menn stormet luksushotellet i den Afghanske hovedstaden 20. januar. Minst 40 personer ble drept i angrepet, som varte i mange timer.

Den norske forskeren Arne Strand ble reddet av norske marinejegere under angrepet Foto: Kristen B. Hus /cmi / NTB scanpix

Blant gjestene ved hotellet var den norske forskeren Arne Strand. På spørsmål om de norske styrkene var kjent med at en nordmann befant seg på hotellet, sier Gråtrud ja.

– Ja, etter hvert som de ryddet seg gjennom hotellet, visste de at det var en nordmann der, og at han het Arne Strand. Det er ikke uvanlig at det er norske borgere på Intercontinental i Kabul. Men i så måte er det jo greit at det også er nordmenn med i den skarpeste enheten i byen, sier Gråtrud.

Innlagt på sykehus

Gråtrud sier de norske styrkene fant den norske forskeren der de ventet, og Strand fikk medisinsk behandling før han ble evakuert.

Strand har siden 24. januar vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus, etter å ha blitt alvorlig skadd i angrepet.

Torsdag opplyste Strands arbeidsgiver Chr. Michelsens Institutt (CMI) at forskeren er på bedringens vei.

– Strand blir stadig bedre. Han er fortsatt under behandling ved Haukeland sykehus, der forventes han å bli helt bra igjen etter brudd- og røykskadene han pådro seg i angrepet, skrev CMI i en pressemelding.