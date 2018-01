Konkurrerer IS og Taliban om å spre mest død?

IS begynte å etablere seg i Afghanistan i 2014. Gruppen rekrutterte avhoppere fra Taliban, militante islamister fra nabolandene Pakistan og Usbekistan og også fremmedkrigere fra andre land. Sakte, men sikkert vokste terrornettverket seg sterkere. Fra 2015 kalte den afghanske grenen av IS seg ISIL-Khorasan.

I likhet med Al Qaidas arabiske krigere fikk også IS-folk bo i Talibans områder som «gjester».

Men gjestfriheten kjølnet da IS begynte å konkurrere med Taliban om kontrollen og landområder på Talibans hjemmebane.

Hva vil IS i Afghanistan?

IS sitt mål er å skape et nytt verdensomspennende kalifat styrt etter sharialovens strengeste tolkning. Taliban ønsker å skape et «islamsk emirat» bare i Afghanistan.

Forskjellen på de to gruppene er at Taliban kjemper for makten lokalt, mens IS handler lokalt og tenker globalt.

FRANSKE FREMMEDKRIGERE: Politiet i Jalalabad viste frem disse IS-krigerne som afghanske myndigheter sier er fra Frankrike og Algerie. Bildet er fra 3. november 2017. Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Etter at IS er presset ut fra Syria og Irak ser gruppen nye muligheter i Afghanistan. Landet er som Irak, et land med indre uro, om ikke en såkalt «failed state» som følge av en USA-ledet invasjon, skriver skribent Massoumeh Torfeh i engelske Al Jazeera.

Her kan IS fiske i opprørt vann.

Hva konkurrerer Taliban og IS om?

Utenfra ser Taliban og IS like fundamentalistiske og brutale ut.

– Kampen mellom Taliban og IS har lite med ideologi å gjøre, sa guvernøren i Nangarhar-provinsen, Mohammed Gulab Mangal, til New York Times.

De kjemper om ressurser og territorium, og også om afghanernes hjerter og sinn.

IS har forsøkt å selge inn sin ideologi til afghanerne som en mer rett form for islam. Da IS lanserte en rekrutteringskampanje sommeren 2015, var strategien å rakke ned på Taliban.

IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi omtalte Taliban-leder Mullah Omar som «en tulling, en analfabet og en krigsherre som ikke forsto viktigheten av kampen for et verdensomspennende kalifat», i et brev publisert i IS-organet Dabiq.

IS kunne tilby bedre lønnsbetingelser: En IS-kriger ble lokket med opptil 500 amerikanske dollar i måneden mot Talibans 300 dollar, ifølge Middle East Institute Policy Focus 2016.

Hvorfor IS ikke lykkes

Mens afghanske Taliban opererer i sitt eget samfunn, har IS støtt folk fra seg. Årsaken skal være at gruppen ikke tar hensyn til eller respekterer den afghanske kulturen, tradisjonene og forholdet mellom landets største etniske grupper: pashtunere, tadsjiker, hazarer og usbekere.

IS' voldelige fremferd har tvunget tusenvis av afghanere på flukt, også Taliban-folk.

Med sin brutale oppførsel har gruppen mistet sympati hos en krigstrett befolkning som lengter etter ro.

Hvem styrer Afghanistan?

Siden USA angrep Taliban i Afghanistan etter angrepene 11. september 2001, har vestligstøttede regjeringer sittet med makten. Afghanistans president Ahsraf Ghani og statsminister Abdallah Abdallah mottar både politisk, militær og økonomisk støtte for å stå opp mot Taliban.

11. SEPTEMBER 2001: Terrorangrepene 11.09.2001 brakte Afghanistan inn på den internasjonale scenen igjen. USA angrep Al Qaida og Taliban høsten samme år. Da Taliban ble nedkjempet fikk Afghanistan et lederskap støttet politisk, militært og økonomisk av USA og andre NATO-land. Norge alene har brukt over 20 milliarder kroner på bistand og militær innsats i landet siden 2001. Foto: CHAO SOI CHEONG / Ap

Vestlige land har investert milliarder av dollar siden 2001 for å bygge opp en demokratisk og velfungerende stat. Et annet mål var å bekjempe fremveksten av internasjonal terror i landet. Men dette forsøket har ikke ført frem.

Enige om én ting

I Talibans øyne har Afghanistans ledere solgt seg til USA.

Da president Trump lovet å sende flere soldater til landet i høst, lovet Taliban å gjøre Afghanistan til en kirkegård for utenlandske styrker.

Også for IS er amerikanere og andre vantro på muslimsk grunn, legitime terrormål.

Der er de to rivaliserende terrorgruppene enige.