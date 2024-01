Unicef: Aldri før har flere barn blitt drept på Vestbredden

Siste rapport fra Unicef konkluderer med at rekordmange 124 palestinske barn og 6 israelske barn har blitt drept på Vestbredden og Øst-Jerusalem i år. Rapporten ekskluderer dødstallet 7. oktober i Israel og kjølvannet av 7. oktober – i Gaza.

Hvordan stiller IDF seg til denne rapporten?

Videre sier Redd Barnas tall at det stort sett er IDF som er ansvarlig for drap på palestinske mindreårige. Overvåkingen deres viser også at noen av drapene er utført av ulovlige bosettere. Regiondirektøren for Redd barna for Midtøsten og Nord-Afrika er sitert og sier at: "Dette er bare vanlige barn, barn som ønsket å gå på skoler, leke og være sammen med familiene sine." Med andre ord, Redd Barna sier at barna er ikke-stridende.

Hvordan stiller IDF seg til Redd Barnas uttalelse?

–Mener Israel at grunnleggende menneskerettigheter skal respekteres på Vestbredden og Øst-Jerusalem?

Hvordan kan menneskerettighetene respekteres hvis det er omfattende bevis for drap, inkludert palestinske sivile?

Gjør Israel noe for å minimere skaden og volden begått mot palestinere på Vestbredden av private israelske borgere?

Rapporten fra Unicef kommer kort tid etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk ba Israel om å avslutte de «ulovlige» drapene på Vestbredden etter at FNs menneskerettighetskontor bekreftet døden til 300 palestinere, inkludert 79 barn, fra 7. oktober til 27. desember 2023 på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.