Mohammed Nazal (18) vet ikke hvorfor han ble fengslet, eller hvorfor han ble sittende i seks måneder.

I november ble tenåringen en av 200 palestinerne som ble løslatt fra israelsk fengsel under våpenhvilen i slutten av november. De fleste var barn og unge, som han.

Hamas løslot samtidig over 100 gisler på Gazastripen.

Både familie og venner besøker Mohammed på sykehuset i Jenin. En kamerat holder opp en kopp med slik at han får i seg noe saft.

Han må ha hjelp til det meste nå, med begge armene i gips.

Mohammed ble møtt av morgen sin etter løslatelsen fra israelsk fengsel 28. november. Foto: Abaca

Palestinerne ble tatt imot som helter da de kom med buss til Ramallah på Vestbredden. 28. november ble det Mohammeds tur.

Men gleden ved å bli løslatt kommer med en bismak for 18-åringen.

– Jeg har fortsatt bandasje og jeg får ikke brukt armene til noe, sier han fra sykesenga til NRK.

Fikk ikke forlate cella etter Hamas-angrepet

Etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober kunngjorde fengselsmyndighetene en krisetilstand.

For de palestinske fangene innebar det at de ikke lenger mulighet til å forlate cella eller ha besøk i fengselet.

Muligheten til å kjøpe mat i kantinen ble inndratt, strømmen forsvant det var hyppigere uanmeldte ransakinger.

Mohammed sier at begge hendene ble brukket på ham åtte dager før han ble løslatt.

– De kom til og ropte etter oss i mikrofonen. Så begynte de å slå oss. Jeg prøvde å få ham unna meg, men han slo meg enda mer.

Han har fortsatt merker etter det han forteller er slag på ryggen.

Fengselsmyndighetene sier til NRK at Mohammed ble undersøkt av lege før han ble sluppet fri.

De har sendt NRK en video som viser at han ikke hadde bandasje på da han gikk over i bussen fra Røde Kors som fraktet ham og de andre fangene ut av fengselet. Fengselsmyndighetene mener Muhammed lyver. Mohammed sier det var Røde Kors som ga ham behandling. For da bussene med de frigjorte fangene kom til Ramallah og Mohammed møtte familien igjen, var begge hendene bandasjert.

– Toppen av isfjellet

Palestinske barn er de eneste i verden som systematisk blir straffeforfulgt i militære domstoler, ifølge en rapport fra Redd Barna som ble utgitt i sommer.

I rapporten oppga 86 prosent av 228 barn som har vært i israelsk fangenskap at de har blitt slått.

Flere fikk ikke oppgitt årsaken til at de ble arrestert, og over 40 prosent ble skadd under arrestasjonen, ifølge rapporten.

Mohammed Nazal (18) sier han ble slått og mishandlet i israelsk fengsel. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Også menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty mener at palestinske innsatte i Israelske fengsler blitt utsatt for vold, ydmykelse og også tortur.

De mener at dette har blitt verre etter at Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober.

Israelske justismyndigheter sier til NRK at de ikke kjenner til noe av dette, og at alle fangene er fengslet på lovlig vis. Men Amnesty mener de har dokumentasjon.

Rådgiver Budour Hassan i Amnesty International på Vestbredden. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / Eirik Pessl-Kleiven/NRK

– Beklageligvis, så har vi overveldende mye bevis som vi har samlet inn. Og jeg vet det bare skraper overflaten av det som faktisk skjer, særlig var det tilfelle for de innsatte som ble løslatt i den siste fangeutvekslingen, sier Budour Hassan,

rådgiver i Amnesty International på Vestbredden.

Tilbake ved sykesenga sier Mohammed Nazal at han muligens må operere.

– Legene vet ikke helt hva de skal gjøre med bruddene enda, sier han.