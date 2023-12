Krigssonen i skyggen av Gaza

Det var blitt mørkt da israelske styrker rykket inn i byen Tulkarm på Vestbredden.

Nattens storming kunne begynne.

Israelske militære kjøretøy inntok byen. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Først kjørte de militære kjøretøyene inn i byen. Så kunne det høres kraftige smell og drønn. Deretter skyting.

Samtidig tikket det inn meldinger og videoer på mobilen til den palestinske journalisten Moeen Shaded.

– Å eliminere motstanden er vanskelig så lenge det fortsatt pågår en okkupasjon, forteller han til NRK. Han sikter til hvordan Israel okkuperer området.

Journalisten Moeen Shaded har fulgt konflikten i flere tiår. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Verdens øyne har vært rettet mot Midtøsten etter at Hamas den 7. oktober angrep Israel.

Fokuset har vært på Israel der en rekke sivile ble drept, og flere hundre ble tatt som gisler og bortført til Gaza. Deretter har fokuset vært rettet mot Gazastripen som Israel har rettet kraftige angrep mot. Israel har lovet å slå tilbake mot Hamas.

Flere drept

Parallelt med krigshandlingene på Gazastripen har volden økt kraftig en rekke steder på Vestbredden. På Vestbredden holder de palestinske selvstyremyndighetene til. Samtidig som palestinere bor på området, finnes det også en rekke israelske bosettinger.

Den siste tiden har Israel raidet Vestbredden nesten hver dag.

De sier de jakter på palestinere som støtter Islamsk hellig krig, som sammen med Hamas stod bak angrepet på Israel den 7. oktober.

Eksplosjoner kunne sees, og en rekke skudd kunne høres. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Mer enn 290 palestinere skal være drept av israelske styrker og bosettere i tiden etter 7. oktober, ifølge talspersoner for helsemyndighetene som har uttalt seg til nyhetsbyrået AFP.

Natt til søndag fulgte både NRK og den palestinske journalisten Moeen Shaded raidet mot Tulkarm.

Fem palestinere ble drept i natt, og fire pågrepet, sier det israelske forsvaret til NRK.

De bekrefter også at det ble angrepet med bombe fra lufta ved hjelp av en drone.

FNs kontor for koordinering av humanitær bistand opplyser at dødstallene på Vestbredden i år er de høyeste de har registrert siden de begynte å telle i 2005.

Shaded som har dekket hendelsene på Vestbredden for palestinsk TV i 40 år så hvordan det igjen gikk menneskeliv. Han mener det bidrar til å forlenge konflikten.

– Motstanden fortsetter så lenge det er undertrykking. Så lenge det er nye drap og fanger i dette okkupasjonsfengslet, sier han.

Mange palestinere ble skadet i natt. Samtidig sier Røde Kors at ambulanser ble nektet å komme inn. To palestinere ble skadet da en bombe gikk av ved et uhell. Bomben skulle egentlig brukes som en mine. Den ene av dem måtte amputere begge beina, den andre ble lettere skadet, opplyser lokale kilder til NRK.

Israel sier de forsøker å slå ned på terror

Til NRK opplyser det israelske forsvaret at aksjonen natt til søndag førte til funn av eksplosiver gjemt på et helsesenter.

Kampene i Tulkarm på Vestbredden pågikk i nesten et halvt døgn.

Med dagslyset kom innbyggerne også ut. De ville se hvor kampene hadde skjedd, og se på skadene.

Andre kom også for å hedre de døde. NRK kunne i byen se hvordan døde blå båret gjennom gatene i sorg og også sinne.

Da lyset kom søndag ble en død mann båret gjennom gatene. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Det israelske forsvaret sier de gjennomfører raidene for å slå ned på terror.

Men den palestinske journalisten Moeen Shaded ser ingen tydelig slutt.

– Hva tror du blir slutten på dette?

– Ingen vet. Bare gudene vet. Situasjonen er veldig, veldig vanskelig nå, sier Shaded til NRK.