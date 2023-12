Kjempet mot apartheid – nå ser de sterke likheter med Israels behandling av palestinere

Liv Tørres og Trond Bakkevig kjempet mot apartheidregimet i Sør-Afrika, som diskriminerte svarte.

Et system så rasistisk, at FN lagde Apartheidkonvensjonen.

Nå ser de to likheter med undertrykkelsen i Israel og Palestina.

– Det er forskjellsbehandling basert på etnisitet, sier Tørres.

– Israels behandling av palestinerne likner på apartheid, og er i enkelte tilfeller identisk til apartheid, sier Bakkevig.

Den norske regjeringen vil derimot ikke bruke begrepet for å beskrive Israels behandling av palestinerne.

Israel har tidligere avvist alle beskyldninger om at de driver med apartheid, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den israelske ambassaden er forelagt kritikken fra Tørres og Bakkevig. De svarer at «å gjenta en løgn gjør den ikke sann» og henviser til en instagramvideo

– Kan bare gå hjem og legge seg

Da de hvite boerne fordelte and i Sør-Afrika, ga de seg selv de mest fruktbare områdene.

Land dårlig egnet for matproduksjon, ble gitt til de mørkhudede sørafrikanerne.

Denne samme uretten utsettes palestinerne for av staten Israel – bare verre, mener Tørres.

Liv Tørres Bodde i Sør-Afrika i perioden 1987–2008. Var generalsekretær i Norsk Folkehjelp mellom 2011 og 2015. Leder i dag Internasjonal avdeling i LO.



– Det gamle apartheidsystemet kunne bare gått hjem og lagt seg, mener hun.

– Deres fordeling av land til svarte var sjenerøst sammenlignet med de områdene palestinerne blir presset inn på nå i Israel.

Veien som binder Jerusalem til Hebron sammen, får ikke palestinerne bruke. Segregering er et karakteristikk som påpekes i FN-konvensjonen. Foto: Thomas Coax / AFP

Israel har bosatt 750.000 i de okkuperte landområdene Vestbredden og Øst-Jerusalem, viser tall fra FN.

FNs sikkerhetsråd, FNs generalforsamling, Det internasjonale Røde Kors-sambandet og Den internasjonale domstolen (ICJ) har i flere resolusjoner og i en dom, konkludert med at bosetningene er folkerettsstridige.

FNs høykommissær for menneskerettigheter sier bosettingene er en krigsforbrytelse.

Israel er uenig i vurderingen.

Bosettere som soldater

Siden Hamas' terrorangrep på Israel 7. oktober har volden de ulovlige bosetterne utøver mot palestinerne, økt.

Samtidig har de uavhengige rettighetsorganisasjonene fått beskjed om å forlate områdene.

– Fraværet av internasjonale observatører er med på å øke voldsnivået. Alt dette er i siste instans Israel sitt ansvar, sier Tørres til NRK.

Korrespondent Åse Marit Befring og fotograf Gunnar Bratthammer blir forsøkt stoppet av en uniformert og bevæpnet bosetter da de besøkte Vestbredden tidligere. Du trenger javascript for å se video. Korrespondent Åse Marit Befring og fotograf Gunnar Bratthammer blir forsøkt stoppet av en uniformert og bevæpnet bosetter da de besøkte Vestbredden tidligere.

Mange av bosetterne har hamstret inn våpen. Flere bærer også full militæruniform.

Bosetteren Itamar Ben-Gvir sitter i regjering og leder det høyreradikale partiet Jødisk Makt. Han delte selv ut 10.000 våpen til sivile israelere på det okkuperte Vestbredden.

– Palestinere har færre rettigheter

Trond Bakkevig husker Sør-Afrika på 1980-tallet. Skilt der det sto «kun for hvite», tvangsflytting av befolkningsgrupper, og begrensing av svartes politiske rettigheter.

Prost Trond Bakkevig Prost i Vestre Aker prosti (2000–2018) Har mottatt en rekke priser for sitt arbeid med å etablere dialog i Midtøsten.



Nå er han tilbakeholden med begrepet apartheid. Han er redd det fører til en diskusjon om begrepet fremfor virkeligheten:

– Realiteten er at palestinerne har færre rettigheter, understreker han.

Bakkevig løfter frem noen eksempler, som at palestinere med israelsk statsborgerskap må akseptere at de bor i en stat for jøder.

– Du har statsborgerloven fra 2018. Der ble det definert at Israel skulle være en jødisk stat, som ga spesifikke rettigheter til jøder.

Israelske lover gir dermed spesifikke rettigheter til jøder.

Loven om «retur» Loven (Law of Return, 1950) gir enhver jøde i verden rett til å bosette seg i Israel og de ulovlig okkuperte, palestinske områdene Vestbredden og Øst-Jerusalem. Etter å ha annektert Øst-Jerusalem i 1967, innførte Israel en lov om juridiske og administrative spørsmål (The Legal and Administrative Matters Law, 1970). Loven tillater jødiske familier å kreve tilbake tapt eiendom de angivelig eide i Øst-Jerusalem. Fraværsloven Loven fra 1950 (The Absentee Property Law) forhindrer palestinere som dro, ble tvunget til å flykte eller ble deportert under krigen i 1948, fra å returnere til hjemmene sine. Disse palestinerne etterlot seg eiendom, hvor lovverket funger som juridisk grunnlag for å overføre slik eiendom til staten Israel. Slik defineres de «fraværende» Definisjonen av hvem som regnes som «fraværende» er bred. I prinsippet gjelder loven (The Absentee Property Law) dem som reiste eller flyktet fra 29. november 1947 til et av åtte arabiske land listet i loven, som fortsatt er gjeldende. Den gjelder også dem som kun flyktet sitt hjem for en kort periode, i perioden 29. november 1947 og 1. september 1948, til områder Israel definerte som fiendtlige. Landloven Landloven (Land Acquisition Law, 1960) brukes som grunnlag til å overføre «ubebodde» eiendommer, nå eid av staten, til også ulovlige bosettere eller politiske grupper. Staten kan «utvikle, komplettere, forbedre, slå sammen, dyrke og gjenvinne eiendom», eller «selge eller på annen måte avhende, leie ut, gi leiekontrakter og pantsette eiendom» – Landloven, 1960. Israels statsborgerlov «Retten til nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folket», heter det i Israels statsborgerlov § 1(c) fra 2018. Den nedfeller prinsipper som allerede er anerkjent i vanlig lovgivning som gjenspeiler staten Israels jødiske karakter. Loven om statsborgerskap- og adgang til Israel Loven (The Nationality and Entry into Israel Law, 2003) nekter blant annet palestinere fra Vestbreddene og Gaza, gift med statsborgere i Israel fra å få oppholds- eller statsborgerskapsstatus. Loven tvinger de med israelsk statsborgerskap som ønsker å leve med ektefellen til å forlate landet, eller bo borte fra deres ektefeller og familier.

Opptakskomiteens lov Som lovpålagte organer, selekterer opptakskomiteene hvem som får leie eller kjøpe hjem i Israel og i de israelske, ulovlige bosettingene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. De følger opptakskomiteens lov (Admissions Committees Law, 2011). Loven, revidert i 2023, åpner for at organet får velge bort søkere som anses å være «uegnet for det sosiale livet i samfunnet ...eller det sosiale og kulturelle i byen. » Nakbaloven Ga finansministeren fullmakt til å frata statlige midler fra enhver institusjon eller person som markerer «Israels uavhengighetsdag eller dagen da staten ble opprettet som en sørgedag», eller som benekter Israels eksistens som en «jødisk og demokratisk stat.» Loven trådde i kraft i 2011.

Bakkevig er redd Israel er på vei mot et lovverk som det Sør-Afrika hadde.

Han peker blant annet på at det sitter statsråder som han mener er «åpenbart rasistiske» i dagens regjering. En av statsrådene er dømt for å støtte en terrororganisasjon.

Trond Bakkevig fikk utdelt Gunnar Sønstebys minnepris i 2016 for sitt arbeid med interreligiøs dialog, blant annet i Midtøsten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bakkevig forsøkte i 20 år å legge til rette for samtaler mellom israelere og palestinere.

– De havarerer ganske enkelt fordi at det er en okkupasjon. Det er ingen tegn på at Israel vil avslutte den okkupasjonen, sier presten.

Den israelske ambassaden er forelagt all kritikken fra Tørres og Bakkevig. I en e-post skriver de at «å gjenta en løgn gjør den ikke sann» og henviser til en instagramvideo.

Videoen, produsert av influenser og forfatter Samantha Ettus, viser vellykkede arabere i Israel. Ettus hevder i videoen at personene er uenig i at det forekommer systematisk rasediskriminering i Israel.

Netanyahu-rådgiver innrømmer diskriminering

Gerard Folkvord er politisk rådgiver i menneskerettighetsgruppen Amnesty International Norge. Foto: Frida Marie Grande / Photographer: Frida Marie Grande

I en ny rapport skriver Amnesty at Israel håndhever et apartheidregime mot palestinerne.

– Alle palestinere blir utsatt for diskriminering, undertrykkelse og delvis veldig grove menneskerettighetsbrudd, for å skaffe fordeler for jødiske israelere, sier Gerald Folkvord.

Han er politisk rådgiver i menneskerettighetsorganisasjonen.

Folkvord mener Israel har ført en rasepolitikk i lang tid.

Israels ambassade har så langt ikke besvart NRKs gjentatte henvendelser om Amnestys rapport.

NRKs spørsmål til Israels ambassade: Ekspander/minimer faktaboks Mener Israel at grunnleggende menneskerettigheter skal respekteres på Vestbredden?

Hvordan kan menneskerettighetene respekteres hvis det er omfattende bevis for tortur og vold mot fanger?

Gjør Israel noe for å minimere skaden og volden begått mot palestinere på Vestbredden av private israelske borgere?

Er det en israelsk politikk å favorisere administrativ internering i stedet for vanlige juridiske arrestasjoner?

Fire palestinske borgere har dødd i israelsk internering siden terrorangrepet 7. oktober, har israelske myndigheter bekreftet. Hva er årsaken til deres død?

Er det noen prosedyre for etterforskning av de påståtte påstandene i denne rapporten? Er noen tjenestemedlemmer eller sikkerhetsstyrker for øyeblikket under gransking?

Hvordan kan dere bestride bevisene det refereres til i denne rapporten?

Amnesty kommer med påstanden om at Israel håndhever et apartheidsystem mot palestinere. Hva er deres kommentar til dette?

Til NRK har Mark Regev, spesialrådgiver for statsminister Benjamin Netanyahu, tidligere innrømmet at Israel forskjellsbehandler palestinere på Vestbredden.

Han erkjenner at palestinere på Vestbredden og israelere ikke er likestilt overfor loven.

– Vi har én lov som gjelder for våre borgere, mens palestinere er underlagt militærlov.

Regev mener Israel ikke har noe annet valg enn å ha en slik forskjellsbehandling.

– Hvis vi lager ett felles lovverk vil det bli kalt annektering. Det er det internasjonale samfunnet og israelere flest imot. Derfor har vi ikke annet alternativ enn å ha to sett med lover.

Amnesty, Redd Barna, Røde Kors og Btselem har dokumentert diskrimineringen over mange år.

Palestinernes levevilkår er «ordbokdefinisjonen» på folkemord og apartheid, sa Craig Mokhiber. Inn til nylig ledet han New York-kontoret i FNs menneskerettighets-organ.

Mokhiber valgte å fratre sin stilling 28. oktober da han følte at FN-systemet var «handlingslammet overfor et pågående folkemord».

Andre fremtredende mennesker har også ment at Israel håndhever et apartheidregime.

Blant dem er Sør-Afrikas tidligere erkebiskop Desmond Tutu, USAs tidligere president Jimmy Carter, og tidligere leder for den israelske etterretningen, Tamir Pardo.

– Et territorium der to mennesker blir dømt under to ulike rettssystemer, er en apartheidstat, har Pardo uttalt til Reuters.

Barth Eide: – Rettsvesenets oppgave å avgjøre

Utenriksminister Espen Barth Eide har ikke villet stille til intervju med NRK om apartheid-sammenlikningen.

Han skriver via sin kommunikasjonssjef i UD, Tuva Bogsnes, følgende:

– Norge understreker i alle relevante fora at Israel er folkerettslig forpliktet til å ivareta rettighetene til alle befolkningsgrupper i Israel og i okkuperte palestinske områder.

Utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Statsråden vil ikke ta stilling til begrepet «apartheid» når han omtaler Israel. Han mener det er et juridisk spørsmål.

– Det er først og fremst rettsvesenets oppgave å avgjøre hvorvidt en slik alvorlig internasjonal forbrytelse har funnet sted, mener Eide.

Norge vil ikke ta en avgjørelse, før etter at det foreligger en dom, sier han.

Samtidig har Norge ved flere anledninger tatt stilling til juridiske spørsmål, uten en domsavgjørelse.

Støre-regjeringen har blant annet sagt at russerne begår krigsforbrytelser i Ukraina.

Regjeringen har konkludert med at Hamas' terrorangrep 7. oktober var i strid med folkeretten.

De har også slått fast at Israel bryter humanitærretten.

– Krigen mellom Israel og Hamas, og den dramatisk forverrede situasjonen for palestinere på Vestbredden, gir grunn til sterk bekymring for palestinernes mulighet til selvbestemmelse, rettigheter og demokrati, avslutter han.