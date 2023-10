Folk strømmer til minnestunden i det lokale samfunnshuset i landsbyen Shuqba. Menn i alle aldre kommer for å vise sin respekt og kondolere overfor Mohammed.

Sønnen hans, Qais, ble drept av israelske soldater onsdag ettermiddag.

– Jeg bar den livløse kroppen hans til sykehuset i mine egne armer, sier Mohammed.

17 ÅR: Qais ble bare 17 år gammel. Ifølge faren var han en vanlig gutt, ikke en Hamas-kriger. Foto: Privat

Den 17 år gamle gutten var ute og kastet stein på israelske soldater sammen med en kamerat, forteller faren.

Han sier at Qais og kompisene var opprørte over situasjonen i Gaza. Der har minst 4137 mennesker blitt drept de siste to ukene, ifølge palestinske helsemyndigheter.

– Han satt på mobilen og så bilder av kvinner, unge og babyer bli drept av israelske bomber. Bildene gjorde ham sint, sier Mohammed.

– En vanlig gutt

Det har vært svært anspent på den okkuperte Vestbredden i lang tid.

Etter det brutale Hamas-angrepet ved grensen til Gaza for snart to uker siden, der over 1400 mennesker ble drept, har spenningen økt kraftig.

Siden 7. oktober er minst 75 palestinere blitt drept på Vestbredden, ifølge palestinske myndigheter.

Israel har arrestert mer enn 500 personer i området i det de beskriver som antiterroroperasjoner.

330 av disse er Hamas-krigere, ifølge israelske myndigheter. Mohammed avviser at sønnen var en del av den væpnede palestinske gruppen.

– Sønnen min var ingen kriger. Han hadde ikke drept noen. Han var en vanlig gutt.

MINNESTUND: Mohammed og andre menn fra landsbyen Shuqba er samlet for å sørge over Qais. Foto: Terje Haugnes / NRK

Faren kjemper mot tårene, men de presser seg frem.

– Qais smilte til alle. Okkupantene tok smilet hans fra meg, sier han og bryter sammen.

Under israelsk okkupasjon

Familiemedlemmer forteller at både 17-åringen og hans 15 år gamle kamerat ble skutt da de kastet stein mot israelske soldater.

Den ene fikk tre kuler i overkroppen, den andre én kule i lysken, ifølge Mohammed.

SINT: Mohammed mener at palestinere på Vestbredden er innesperret i eget land. Krigen i Gaza vekker et sinne som allerede er på kokepunktet. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Vi var livredde for å hente kroppene deres. De israelske soldatene fulgte med på oss på avstand med kikkertene sine, hevder faren.

Han mener Qais ble drept «bare fordi han var palestiner».

IDF-talsmann Jonathan Conricus ble denne uken spurt av Sky News om hvorfor israelske styrker skyter med skarpt mot palestinere som kaster stein.

Han svarte at situasjonen har endret seg markant etter terrorangrepet 7. oktober, og at israelske styrker er i høy beredskap.

– Det er ingen rom for nonsens, ingen rom for å terge israelske styrker. Og en stein kan drepe, hvis noen får en stein i hodet er det dødelig. Dette er ingen lek lenger. Toleransen for palestinsk vold og for å nærme seg israelske nabolag er blitt betraktelig lavere, sa Conricus.

OPPTØYER: Det har vært uro og opptøyer på Vesbredden ved flere anledninger etter Hamas-angrepet 7. oktober. Her fra utkanten av Ramallah 16. oktober. Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

– Innesperret i vårt eget land

Vestbredden har vært under israelsk okkupasjon siden 1967. Siden da har Israel bygd mer enn 279 ulovlige bosettinger der, viser en oversikt FN har laget.

Det bor 700.000 israelske bosettere på Vestbredden, stikk i strid med folkeretten. Bosetterne blir beskyttet av store israelske sikkerhetsstyrker.

De siste to årene har volden mellom bosettere og palestinere på Vestbredden økt kraftig.

Over 300 palestinere ble drept på Vestbredden i denne perioden, ifølge FN. På israelsk side er minst 35 personer blitt drept i samme periode. Tallene er fra før krigen i Gaza startet.

SAMLET: Mange møtte opp for å støtte Mohammed etter tapet av sønnen. Foto: Terje Haugnes / NRK

Mohammed forklarer at palestinske ungdommer tar til gatene for å protestere mot okkupasjonen.

– Selv en katt som blir holdt innesperret i et rom lenge nok, vil etter hvert prøve å kjempe seg ut av fangenskap. Det er slik vi har det. Vi er innesperret i vårt eget land, sier han.