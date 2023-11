Den palestinske mannen sitter på sine knær.

Bortsett fra et tøystykke over øynene og et rep knytt rundt håndleddene, er han helt naken.

Så dyttes han i bakken av en israelsk soldat.

Rundt ham ligger minst syv andre palestinske arbeidere. Videoen, verifisert av NRK og Faktisk Verifiserbar, viser sterke bilder.

En israelsk soldat tråkker på ansiktet til en av mennene på bakken. Deretter slepes mannen bortover jordet etter beina.

En tredje palestiner ser blek og livløs ut.

Israelske soldater fra fallskjermjegerbrigaden Foto: Ariel Schalit / AP

Soldatene er ikledd røde feltstøvler og beret. Rødfargen er ikonisk og forbeholdt de israelske fallskjermjegerne.

NRK har prøvd å få en uttalelse fra IDF, israelsk kriminalomsorg og Israels ambassade i Norge flere ganger, men uten hell. Til Times of Israel sier IDF derimot at de etterforsker hendelsen.

Amnesty International sier at de har dokumentert en drastisk økning av «alvorlig mishandling og bevisst ydmykelse» av palestinere som arresteres på det okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem.

– I henhold til folkeretten er tortur og annen mishandling begått mot beskyttede personer i et okkupert territorium en krigsforbrytelse, understreker organisasjonen.

«Systematisk forfølgelse»

Siden 7. oktober har israelske myndigheter arrestert minst tusen palestinere, sier Amnesty, som baserer tallene på informasjon fra israelske menneskerettighetsgrupper.

Ifølge Palestinian Prisoners' Club er tallet enda høyere, på 2200.

– Før oktober var det over tusen palestinere som var fengslet på denne måten på Vestbredden. Nå er dette tallet doblet. Siden 7. oktober har de arrestert ytterligere tusen, sier politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, til NRK.

Mange av de arresterte sitter i en såkalt administrativ internering.

I praksis betyr det at de fengsles uten tiltale, og uten en dom. Arrestasjonen baseres på mistanke, og fengslingen er på ubestemt tid.

– Det er mange som sitter inne i flere år med slike arrestordrer, sier Folkvord.

Palestinske kvinner venter på å kunne krysse sjekkpunktet Qalandia mellom Ramallah på Vestbredden og Jerusalem, for å delta på fredagsbønnen i al-Aqsa-moskéen i 2021. Foto: Nasser Nasser / AP

Israel bruker interneringen for å systematisk forfølge palestinere, ifølge Amnesty. Nå registrerer de også en økning av grov vold og tortur mot palestinske fanger.

Folkvord viser også til at Israel nettopp forlenget en unntakstilstand i fengselene der de palestinske fangene sitter.

– Det betyr at du kan nektes all kontakt med verden utenfor, inkludert delvis med advokatene sine, sier han.

Folkvord forteller om fanger som nektes lufting, og straffes ved å ikke få noe vann eller mat i lange perioder.

– Administrativ internering er et av nøkkelverktøyene som Israel har håndhevet sitt apartheidsystem mot palestinere med, sier Heba Morayef.

Han er Amnestys regiondirektør for Midtøsten og Nord-Afrika.

Fire palestinske fanger har dødd i israelske interneringsanlegg siden 7. oktober, erkjenner israelske myndigheter.

Omstendighetene er ukjente og ikke etterforsket av en uavhengig part.

«Urinerte på meg»

Amnestys dokumentasjon baserer seg på 12 vitnesbyrd fra løslatte fanger og menneskerettighetsadvokater, samt verifisering av et ukjent antall bilder og videoopptak.

Amnesty er kjent med videoen NRK har verifisert.

Et av ofrene forteller til Amnesty:

– Han tok en kniv og rev av meg alle klærne bortsett fra undertøyet mitt og brukte deler av de avrevne klærne til å binde meg for øynene:

– Slagene mot kroppen min stoppet ikke. På et tidspunkt begynte han å hoppe på ryggen min – tre eller fire ganger – mens han ropte «dø, dø ditt søppel». Til slutt før dette endelig stanset, urinerte en annen offiser på meg, på ansiktet og kroppen min, samtidig som han ropte til oss «dø».

Folkvord forteller at Amnesty jobber med å grundig verifisere bildene de bruker gjennom et eget ekspertteam kalt Evidence Lab.

– Vi har sett at flere av disse opptakene er autentiske og viser ganske grov tortur av personer når de blir fengslet, sier Folkvord.

Gerald Folkvord er politisk rådgiver i menneskerettighetsgruppen Amnesty International Norge. Han forteller at bildene de publiserer kun er en brøkdel av det uverifiserte materialet de får tilsendt. Foto: Frida Marie Grande / Photographer: Frida Marie Grande

Han lover at Amnesty vil komme med langt mer dokumentasjon på rettighetsbruddene.

187 drept

Vold utøvd av jødiske bosettere på Vestbredden har økt kraftig siden Hamas' terrorangrep 7. oktober.

Den israelske hæren og bosettere har til nå drept 187 palestinere i regionen. Dødstallet er knapt en brøkdel av antallet drepte i israelske luftangrep i Gaza i samme periode.

Antallet stiger fort. Totalt i år er 395 drept.

Fjoråret markerte seg som det dødeligste året for palestinere på Vestbredden de siste 20 årene. I 2022 ble bosettere voldeligere og hæren har gjennomført flere raids mot palestinske byer, landsbyer og flyktningleirer.

På kun fire uker har flere palestinere blitt drept på Vestbredden, enn gjennom hele 2022.

NRKs spørsmål til Israels ambassade: Ekspander/minimer faktaboks Mener Israel at grunnleggende menneskerettigheter skal respekteres på Vestbredden?

Hvordan kan menneskerettighetene respekteres hvis det er omfattende bevis for tortur og vold mot fanger?

Gjør Israel noe for å minimere skaden og volden begått mot palestinere på Vestbredden av private israelske borgere?

Er det en israelsk politikk å favorisere administrativ internering i stedet for vanlige juridiske arrestasjoner?

Fire palestinske borgere har dødd i israelsk internering siden terrorangrepet 7. oktober, har israelske myndigheter bekreftet. Hva er årsaken til deres død?

Er det noen prosedyre for etterforskning av de påståtte påstandene i denne rapporten? Er noen tjenestemedlemmer eller sikkerhetsstyrker for øyeblikket under gransking?

Hvordan kan dere bestride bevisene det refereres til i denne rapporten?

Amnesty kommer med påstanden om at Israel håndhever et apartheidsystem mot palestinere. Hva er deres kommentar til dette?

I Qusra, en landsby like sydøst for Nablus, ble fire palestinere drept av bosettere 11. oktober.

Under begravelsen dagen derpå, ble ytterligere to palestinere drept av en bosetter, ifølge landsbyens borgermester Hani Awda Abu Alaa.

Noen av overgrepene de siste ukene, har vært dokumentert av flere medier, av blant annet Haaretz, Al Jazeera, Aftenposten, VG og NRK.

Også menneskerettighetsorganisasjoner, som Røde Kors, Amnesty og Btselem.

FN-rapport: Bosetting er en krigsforbrytelse

Utover voldshandlingene i seg selv, har Amnesty beskrevet selve bosettingen av Vestbredden som et folkerettsbrudd.

Okkupasjonen bygger på militær tilstedeværelse, ulovlige bosettinger, og omfattende infrastruktur.

Riksvei 90 strekker seg langs elvedalen Jordan og Dødehavets vestbredde og ned til Sinaihalvøya. Sammen med riksvei 60, er den en av to israelske veier som går tvers gjennom Vestbredden.

Den israelske riksvei 60 går tvers gjennom Vestbredden, her ved Beit Jala utenfor Betlehem. Palestinere får ikke bruke denne veien. Foto: Wikimedia Commons

Langs hovedveien har israelske myndigheter bygget ut flere bosettinger, alle i strid med internasjonal lov.

At samfunnene er ulovlige kommer frem av Genèvekonvensjonen.

«Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer», sier konvensjonens artikkel 49.

En rapport FN-kommisjonen publiserte i 2022, bekrefter at bosetting er en krigsforbrytelse.

En israelsk soldat følger med på palestinerne som beveger seg fra det okkuperte Vestbredden, til det okkuperte Øst-Jerusalem. For den ikke-palestinske befolkningen, finnes mer åpne grenseoverganger. Foto: Mahmoud Illean / AP

FN har også slått fast at Israel gjennom fem tiår, har bygget ut 270 bosettinger som huser mer enn 750.000 ulovlige, israelske bosettere.

Noen i det ulovlig okkuperte Øst-Jerusalem, men aller flest på Vestbredden.