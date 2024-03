Ukrainere gjemmer seg for å slippe å krige

Da Russland gikk til fullskala angrep for to år siden, møtte de russiske styrkene en langt tøffere motstand enn forventet.

Utenfor kontorene der soldater meldte seg til krigsinnsats var det lange køer i flere ukrainske byer. Unge og godt voksne menn samt en god del kvinner meldte seg til krigsinnsats.

Ukrainerne utstrålte patriotisme og iver etter å forsvare landet sitt.

Lykkelige innbyggere i Kherson omfavner en stolt soldat etter frigjøringen av Kherson i november 2022. Nå er stemningen og situasjonen ikke like hyggelig. Foto: BULENT KILIC / AFP

Nå er situasjonen en helt annen.

I skyttergravene langs den 1000 kilometer lange fronten, er det tusenvis av utslitte soldater.

De lengter etter en pause og endelig å få se familiene sine igjen.

Undertallig

Den ukrainske soldaten Dima forteller at da russiske soldater stormet stillingen der hans avdeling var, måtte de flykte.

– Vi ble slått ned i støvlene, sier soldaten til nyhetsbyrået Associated Press.

Bare han og to andre i avdelingen overlevde, forteller han.

Dima er en av soldatene som slåss nær byen Avdiivka øst i Ukraina, der det har pågått harde kamper.

Han forteller at for hver ukrainer stod de overfor fem russiske soldater.

De ukrainske styrkene valgte nylig å evakuere byen på grunn av den russiske overmakten.

Gjemmer seg for å slippe å slåss

Måten landets soldater har kjempet mot langt flere soldater fra nabolandet, imponerer.

Men etter to år, er det en endring.

En sliten soldat sender melding til familien. Han er i et bomberom nær fronten i Donetsk. Bildet er tatt 29. februar. Foto: Efrem Lukatsky / AP

En del ukrainske menn som skulle ha meldt seg til krigsinnsats, gjemmer seg. Det bekrefter menn som holder seg i skjul for å unngå å bli sendt i krigen til The Guardian og Associated Press.

En av dem er 42 år gamle Andrii. I likhet med nevnte Dima vil han ikke oppgi etternavnet sitt.

Mannen holder seg i skjul i hjemmet sitt som ligger i utkanten av hovedstaden Kyiv.

Han er plaget av dårlig samvittighet.

– Jeg føler meg skamfull som mann på et vis ... Jeg føler meg ikke fri, sier Andrii til nyhetsbyrået Associated Press.

En 35-åring som jobber innen data, sier at han gjemmer seg fordi han ikke vil drepe.

Han forteller til det samme nyhetsbyrået at han sparer penger til å komme seg ut av landet.

I Ukraina er det forbudt for menn under 60 år å forlate landet.

35-åringen innser at situasjonen er blitt verre.

– Jeg føler nå at alle ønsker å kaste meg inn i «kjøttkverna», sier han.

Associated Press skriver at flere titusen ukrainske menn i inn- og utland lar være å melde seg til krigsinnsats.

Betaler for å slippe

På et rekrutteringssenter i Kyiv er legen Olga Yevchenko sjef. Hun sjekker om aktuelle menn er friske nok til å delta i krigen.

Hun forteller til Associated Press at enkelte som er der mot sin vilje tilbyr helsepersonell penger for å slippe å bli sendt til fronten.

– Hvis en ung mann er sendt hit og han er helt frisk, vet du alltid hvordan det ender, det er ingen vei tilbake, sier legen.

Bildet viser soldaten Vladyslav som tar farvel med kjæresten Anastasiya på togstasjonen i Kramatorsk i Donetsk 8. oktober i fjor. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

En mann på 36 år, Rustem Mineev, er sendt til rekrutteringssenteret av arbeidsgiveren sin. Siden han jobber i jernbanen, trodde han lenge at han ville slippe å bli sendt i krigen.

– Helt klart, jeg er veldig redd, sier mannen før helsesjekken.

Det vakte oppsikt da president Zelenskyj i fjor sparket alle ledere for lokale rekrutteringskontorer.

Grunnen var mistanke om korrupsjon.

Det viser seg at mange menn har betalt under bordet for å slippe å bli sendt i krigen.

Andre har betalt for å få tjenestegjøre på et trygt sted langt fra selve frontlinjen.

– Alle skjønner at systemet ikke er rettferdig, sier parlamentsmedlemmet Volodomyr Ivchenko.

Han sikter til at menn fra fattige kår på landsbygda blir sendt i krigen, mens mange fra ressurssterke familier i storbyene har sluppet unna.

– Vi er ikke laget av stål

Nederlaget i Avdiivka har gitt Russlandd første seier på flere måneder og har ført til en brist i kampmoralen til ukrainerne, skriver The Guardian.

Avisen har snakket med en 39 år gammel kommandant som bruker kallenavnet Titushko.

Han hevder at det var mangel på ammunisjon som gjorde at ukrainerne måtte trekke seg ut av byen.

– I november kunne vi avfyre 300 artillerigranater på ti dager, nå kan vi kun bruke ti om dagen.

– Før måtte russerne være på tå hev hele tiden. Nå kan vi kun skyte mot dem i selvforsvar av og til, sier soldaten.

– Vi er ikke laget av stål, sier soldaten Igor Ivantsev. Han har vært skadet to ganger i løpet av fire måneder.

Fordi det ikke er nok av nye rekrutter, får ikke soldater ved fronten pause fra krigshandlingene.

Det gjør at titusener er totalt utslitt. Selv skadde soldater blir «lappet sammen» før de igjen sendes ut for å kjempe.

En feltprest velsigner en soldat for å styrke kampmoralen. Bildet er tatt 1. juledag i fjor ved fronten i Donetsk. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Soldaten forteller at kroppen verker når han går med maskingeværet over skuldra. Feltlegene vil ikke at han tar en pause.

Han forteller at av de 17 soldatene han opprinnelig sloss sammen med, er de fleste døde. Resten sliter med skader.

Soldatens sjef, kommandanten Dmytro, sier at han er utslitt og soldatene hans er utarmet.

– Vi har ingen friske her, det er ikke noe sted vi kan hente nye fra, sier han oppgitt.

Da krigen startet fikk soldatene løfte om at to ukers krigsinnsats ville bli etterfulgt av en uke fri. Senere ble avtalen fire ukers krigsinnsats før fire dager fri.

Plan om å mobilisere flere

Politikerne har vært forsiktig med å beordre alle menn til krigsinnsats. Regjeringen ønsker at mest mulig av samfunnet skal fungere tilnærmet normalt selv om landet er i krig.

Derfor har det vært rom for mange menn å fortsette i samfunnsnyttige stillinger.

Det første rekrutteringssenteret ble åpnet 12 dager før fullskalainvasjonen for to år siden. Klitschko-brødrene kjent fra profesjonell boksing og ukrainsk politikk stod for åpningen. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Men fordi det er et skrikende behov for flere soldater ved fronten, legges det planer som kan føre til en massemobilisering.

Myndighetene hevder at om lag 300.000 ukrainere deltar i krigen nå, og at behovet er ytterligere 500.000.

Gjennomsnittsalderen for en stridende soldat er 40 år. Myndighetene foreslår å senke alderen for mobilisering fra 25 til 23 år.

Dersom planen om full mobilisering bankes gjennom etter nye runder med debatt i parlamentet, kan de som ikke deltar i krigen bli straffet.

Det er i første omgang snakk om å fryse bankkontoen til menn som ikke sloss, eller hindre dem i å forlate Ukraina.