Den russisk-tyske rørledningen Nord Stream 2 skulle sikre Tyskland nok energi når kullkraft og atomkraft fases ut.

Rørledningen og distribusjonsnettet for gass fra Russland stod klart. Det manglet bare en tysk godkjenning. Så valgte Putin å gå til angrep på Ukraina.

To dager før krigsutbruddet 24. februar stanset forbundskansler Olaf Scolz godkjenningsprosessen.

Det skjedde samme dag som den russiske nasjonalforsamlingen anerkjente de ukrainske fylkene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater.

Nord Stream 2 der den kommer i land i Lubmin i Nord-Tyskland. Foto fra 15. februar. Foto: Michael Sohn / AP

Kappes og nasjonaliseres

Tysklands økonomiministerium jobber nå med planer om nasjonalisering, det melder det tyske magasinet Der Spiegel.

Det skal skje ved at rørledningen i Østersjøen kappes i to. Den delen som ligger i den tyske delen av Østersjøen vil så bli nasjonalisert. Deretter skal den kobles til en mobil terminal for flytende gass, LNG.

Tyskland har tidligere ikke villet satse på LNG. Men krigen i Ukraina har fått regjeringen til å skifte mening. Nå skal det bygges to terminaler for mottak av flytende gass. Regjeringen planlegger også å leie flytende terminaler ifølge Clean Energy Wire.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz snakker om russisk gassamarbeid i Forbundsdagen 15. september. Det var to dager for den russiske ledelsen presenterte sitt ultimatum til Ukraina og Nato. Foto: Michael Sohn / AP

Russlands ledelse knapp i kommentarene

Den russiske næringslivsavisa Kommersant skrev om saken i går. President Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov sier det er «for tidlig» å kommentere planene.

Men han la til at hvis de leder til konkrete handlinger, så blir det først og fremst «arbeid for jurister».

Heller ikke statskontrollerte Gazprom ville uttale seg. Selskapet har en eierandel på 51 prosent i rørledningen.

Russlands president Vladimir Putin sammen med Gazproms mektige direktør, Aleksej Miller. Her under et møte 3. august 2017. Gass er politikk, både i Russland og i resten av Europa. Foto: Alexei Nikolsky / AP

– Kan svare med samme mynt

Kilder Kommersant har snakket med sier de tror den tyske nasjonaliseringen kan føre til at Russland eksproprierer tyske selskap.

Forholdet mellom Gazprom og tyske samarbeidspartnere er allerede på frysepunktet.

Russland har redusert gasseksporten via Nord Stream 1 til Tyskland med 60 prosent. Denne rørledningen går for det meste parallelt med Nord Stream 2 fra Russland til det tyske fastlandet.

Gazprom hevder at reduksjonen skyldes at det tyske selskapet Siemens har brutt en kontrakt. De skulle levere et aggregat til en kompressorstasjon for gass til rørledningen som allerede er i drift.

Kart over ruta til Nord Stream 2 fra Ust Luga i Russland til Lubmin ved Greifswald i Tyskland. Foto: Stefan Sauer / AP

Dyrt å ikke bruke Nord Stream 2

Rørledningen har kostet 109 milliarder kroner med dagens valutakurs. To Tysklands-baserte selskaper, Wintershall Dea og E. ON eier hver 15,5 prosent. I tillegg deltar to selskaper med baser i Nederland, Belgia og Frankrike på eiersiden.

Både hovedeier Gazprom og de fire andre selskapene taper store penger hvis det aldri skal strømme gass gjennom rørene.

Nå forsøker altså det tyske økonomiministeriet å finne løsninger. Flytende gass tar tar bare en 600-del av plassen til vanlig gass. Den kan gjøres om til vanlig gass igjen, eller brukes som drivstoff i flytende form.

Men ifølge Der Spiegel er det et risikabelt prosjekt med store miljøutfordringer.

De lekkede, tyske planene har et tydelig politisk budskap. Selv om Kreml ikke vil innrømme at de er bekymret for krigens kostnader.