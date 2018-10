Tyrkia vil ransake saudiarabisk konsulat

Den saudiarabisk regimekritikeren ble sist sett på det saudiarabiske konsulatet for en uke siden. Han var på kontoret for å hente noen dokumenter i forbindelse med en ekteskapslisens. Forloveden hans og tyrkiske myndigheter sier at han aldri kom ut igjen.

Anonyme tyrkiske kilder har hevdet at Khashoggi ble drept og partert inne i konsulatet, før han ble fraktet ut av bygningen av 15 saudiarabiske etterretningsagenter, men dette har Saudi-Arabia avvist.

Sier kritikken hans rammet hardt

Den saudiarabiske journalisten skrev kommentarartikler for Washington Post og bodde i eksil i USA av frykt for å bli arrestert i Saudi-Arabia. Han har vært svært kritisk til den saudiarabiske kronprinsen Mohammed bin Salman, samtidig som han hadde kontakter høyt oppe i den saudiarabiske kongefamilien.

I fjor ble Mohammed bin Salman utpekt til kronprins for Saudi-Arabia som er et eneveldig monarki. Foto: Hassan Ammar / AP

– Han har en spesiell posisjon fordi han har vært veldig tett på makthaverne. Fordi han hadde vært så tett inne på makta, ble kritikken gjerne oppfattet som enda sterkere. Og nå har vi kanskje dessverre fått bevis for at den irriterte myndighetene kanskje spesielt mye, fordi han var sett på som en av dem, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenæs, til NRK.

Saudi-Arabia nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre og har gitt grønt lys til at konsulatet kan gjennomgås, opplyser tyrkiske myndigheter.

– Arresterer alle kritikere

Egenæs mener at den saudiske kronprinsen nå, uansett hva som har skjedd med Khasoggi, har strammet inn det han kaller undertrykkelsesskruen.

Generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenæs. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Kronprins Mohammed bin Salman har arrestert representanter fra alle tenkelig grupper som er kritiske til hans prosjekt. Vi har også sett at opposisjonelle i utlandet blir trakassert av folk på gaten av folk de antar har tette bånd til myndighetene. Dette har blant annet skjedd ved flere anledninger i London.

Andre land reagerer

Både den britiske og franske regjeringen har bedt om en rask oppklaring på hva som har skjedd. Det gjorde også EU etter at USA stilte samme krav dagen før.

Jamal Khashoggi har vært savnet siden 2. oktober, står det på denne plakaten. Foto: Ozan Kose / AFP

FNs høykommissær for menneskerettigheter er dypt bekymret over forsvinningen, sier talskvinne Ravina Shamdasani. Hun oppfordrer Tyrkia og Saudi-Arabia til å samarbeide om etterforskningen.

FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, har dessuten bedt om en uavhengig, internasjonal gransking av saken.

Trump-administrasjonen har hatt et tett samarbeid med Saudi-Arabia, men har også trappet opp presset nå.

– Vi ber saudiarabiske myndigheter om å støtte en grundig etterforskning av Khashoggis forsvinning og gi innsyn i resultatene av denne granskingen, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo.