Tyrkia sier ja til finsk Nato-medlemskap

Med pomp og prakt ble besøket til den finske presidenten, Sauli Niinistö, markert i Ankara fredag. Sammen med den finske utenriksministeren Pekka Haavisto har det vært møter i hovedstaden om finsk Nato-medlemskap.

På en felles pressekonferanse med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og finske Niinistö fredag ettermiddag er det klart at Tyrkia vil gi sitt ja til finsk medlemskap Nato. Erdogan sa han håpet dette kunne skje før valget 14. mai.

– Finland vil spille en aktiv rolle i Nato. Det er bestemt at vi skal starte prosessen med å ratifisere Finlands nato-søknad i parlamentet, sier Erdogan.

Den finske presidenten ga uttrykk for at han er glad på vegne av det finske folk, men hadde likevel et lite forbehold.

– Finsk Nato-medlemskap er ikke komplett uten at Sverige er med, sa Niinistö.

I forkant av reisen sa Niinistö at han forventet å få grønt lys for Finlands Nato-søknad i møte med Erdoğan.

Nå venter kun litt papirarbeid i Brussel og Washington, før det hele kan bli en formell realitet.

– Sverige har åpnet sine armer for terrorister

Sverige og Finland ønsket først å få gå inn i Nato samtidig, men da det viste seg at Sveriges søknad skulle bli en større nøtt å knekke og at Finland kunne gå inn alene, så var finsk medlemskap uproblematisk for Tyrkia.

– Sverige har åpnet sine armer for terrorister, sa Erdogan.

Tyrkias president mener fortsatt Sverige må utlevere det Tyrkia ser på som terrorister og viste til at Tyrkia har sendt svenskene en liste på 120 personer. Han sa samtidig at diskusjonene med Sverige vil fortsette.

– Svensk Nato-medlemskap vil avhengig av om svenskene tar grep om terrorrelaterte saker, sa Erdogan på pressekonferansen.

Statsminister Jonas Gahr Støre t.h. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Nato-sjef Jens Stoltenberg og Equinor-sjef Anders Opedal til venstre besøker Troll A-plattformen fredag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det det er viktig å få inn både Finland og Sverige så fort som mulig, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg som i dag besøkte Troll-plattformen i Nordsjøen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Etterlengtet ja

Finland har vært offisiell partner av Nato siden 1994 og deltatt i flere øvelser med alliansen siden slutten av den kalde krigen. De har likevel en lang historie som en nøytral nasjon når det gjelder forsvarsallianser.

Så invaderte Russland og Vladimir Putin Ukraina og med det ble et nytt grunnlag dannet for en ny debatt om Nato-medlemskap blant finnene, som deler en 1340 kilometer lang grense med Russland. De måtte spørre seg selv: kan det samme skje med oss?

Det ønsker de ikke vente med å finne ut av. Derfor leverte de 18. mai i fjor en felles søknad om Nato-medlemskap sammen med Sverige. Det eneste de manglet nå var støtten fra alle medlemslandene i Nato.

Men å få alle 30 medlemslandenes godkjennelse, skulle vise seg å være mer komplisert enn ventet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sammen med Finland og Sveriges søknad om Nato-medlemskap i Brussel i fjor. Foto: JOHANNA GERON / AFP

Usikkert for Sverige

Siden denne vårdagen i Brussel i fjor, har verken Tyrkia eller Ungarn gitt sitt endelige «ja» til verken Finland eller Sverige.

Ungarn har hele tiden lovet å samtykke. Det ungarske parlamentet skal etter planen behandle Finland og Sveriges nato-søknader 27. mars.

Viktor Orban og Recep Tayyip Erdogan møttes i Tyrkia i går. Verken Ungarn eller Tyrkia har godkjent Sverige og Finlands søknad om Nato-medlemskap. Foto: AP

Det største hinderet har likevel vist seg å være Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Tyrkia har sagt at det først og fremst er Sverige som er problemet og dermed stått i veien for Finland og Sveriges visjon om å gå inn i Nato sammen.

Landet har blant annet krevd at Sverige må fjerne sitt forbud mot våpeneksport til Tyrkia, sikkerhetsgarantier og utlevering av folk Tyrkia anser som terrorister; inkludert kurdiske separatister.

De har i tillegg anklaget Sverige for å støtte Gülen-bevegelsen, som Tyrkia mener stod bak et kuppforsøk i 2016.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ønsker en utleveringsavtale med svenskene før han godtar svensk nato-medlemskap.

Vondt ble til verre etter at den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan satte fyr på koranen utenfor Tyrkias ambassade i Sveriges hovedstad i slutten av januar. Tyrkerne reagerte på at svenske myndigheter ikke stanset den varslede koranbrenningen.

Det førte til at Nato-samtalene lå på is i flere uker, før Sveriges statsminister Ulf Kristersson bekreftet at samtalene mellom Tyrkia og Sverige skulle tas opp igjen denne måneden.

Dermed ble det ikke som finnene og svenskene håpet på. Nå gjenstår det å se om begge landene er offisielle Nato-medlemmer før toppmøte i juli.