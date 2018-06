Twitter-feide mellom Trump og Macron før G7-møte

– Den gjør kanskje ikke den amerikanske presidenten noe å bli isolert, men det gjør heller ikke oss noe å undertegne en avtale mellom seks land, om vi må, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter sent torsdag kveld.

Toppmøtet mellom lederne for sju mektige industriland i G7-gruppen begynner i dag i den canadiske hovedstaden Ottawa. USA kan få det vanskelig på møtet, etter å ha innført veldig den veldig upopulære tollen på stål og aluminium.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I twitter-meldingen torsdag kveld truer han USA med utelukke dem fra å signere den felles uttalelsen som blir underskrevet i slutten av G7-møter, med bakgrunn i tollen.

G7 består av de sju landene USA, Canada, Japan, og EU-landene Frankrike, Tyskland, Italia og (fremdeles) Storbritannia.

– Disse seks landene representerer verdier, de representerer et marked som har historiens tyngde bak seg, og som er en sann internasjonal kraft, fortsetter Macron på Twitter.

Trump svarte

Kort tid etter svarte USAs president ved å henvende seg til Macron og til Canadas statsminister Justin Trudeau, som er vert for G7-møtet.

Han anklaget Frankrike og Canada for å skade USA med urettferdig handelspraksis.

– Vennligst fortell statsminister Trudeau og president Macron at de koster USA store utgifter, og skaper økonomiske barrierer. EUs handelsoverskudd med USA er på 151 milliarder dollar, og Canada holder bøndene våre utenfor, svarte Trump på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump har flere ganger bedt Canada om å slutte og beskytte landets melkebønder fra amerikansk konkurranse, og har nektet å forhandle NAFTA-avtalen på nytt. Canada er også en stor stålimportør til USA.

Les mer: Amerikanske bønder frykter handelskrig

Macron og Trump møtes

Det er planlagt et møte mellom Macron og Trump under G7-møtet, og tweetene mellom de to statslederne kan være et frampek på det som kan bli en konfrontasjon.

GOD TONE: Under Frankrikes statsbesøk til USA i april hadde Macron og Trump tilsynelatende en god tone. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Frankrikes og USAs president har til tross for ulike meninger i noen politiske spørsmål, tidligere hatt en tilsynelatende god tone seg imellom.

I forrige uke nektet finansminister Steven Mnuchin å underskrive en felles G7-uttalelse i møte med de andre landenes finansministre.

På G7-møtet i fjor på Sicilia varslet Trump nye tider da han ikke ville skrive under på at USA, som de andre G7-landene, ville fortsette å stå ved sine klimaforpliktelser i Parisavtalen. Senere trakk han som kjent USA ut av avtalen.

På årets møte er det toll som er overskriften, men de andre landene er også svært uenige med Trump og USA når det kommer til atomavtalen med Iran, som USA nylig trakk seg fra.