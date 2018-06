Det sies at i handelskriger finnes det få vinnere og mange tapere. Amerikanske bønder frykter nå å havne i den siste kategorien skriver The Guardian.

Mens Trump-administrasjonen truer med straffetoll på blant annet stål, aluminium og en rekke kinesiske varer, frykter bønder i USA å bli offer for andre lands mottiltak.

– Bøndene er ofte de første som rammes av handelskrangler som ikke involverer egne produkter, sier direktør David Salmonsen i interesseorganisasjonen American Farm Bureau Federation til The Guardian.

Mens USA importerer langt mer stål enn landet eksporterer, noe president Donald Trump har beskrevet som «urettferdig», er situasjonen en ganske annen når det gjelder landbruk.

USA eksporterer årlig landbruksvarer for rundt 140 milliarder dollar. Canada og Mexico alene importere for 39 milliarder dollar, Kina for 20 milliarder og EU for 12 milliarder.

Alle de store importørene har varslet mottiltak dersom USA gjør alvor av sine toll-trusler.

Sårbar soyaeksport

HARDT ARBEID: En kinesisk arbeider laster sekker med amerikanske soyabønner på en havn i Nantong i provinsen Jiangsu øst i Kina. Kinesiske importører rapporteres nå å i økende grad se etter varer fra Brasil og Canada. Foto: AP

Som eksempel er den amerikanske eksporten av soyabønner svært avhengig av det kinesiske markedet. Omtrent to tredjedeler av all amerikansk soyabønne-eksport går til Kina. Og kinesiske importører har allerede begynt å kansellere ordre viser offisielle amerikanske tall.

– De kjøper i Canada og Brasil, mest i Brasil, men kjøper med vilje ingenting fra USA, sa konsernsjef Soren Schroder i landbruksgiganten Bunge til Bloomberg i mai.

Siden den gang har trenden fortsatt.

Amerikanske produsenter hjelpes i skrivende stund av at soyabønnehøsten har vært dårlig i Argentina. Men skulle Kina gjøre alvor av trusselen om å legge 25 prosent straffetoll på amerikansk soya, kan situasjonen bli alvorlig for flere amerikanske produsenter.

Mye av den amerikanske soyaproduksjonen er for øvrig konsentrert i Midtvesten, i delstater viktige for det republikanske partiet.

Ordkrigen fortsetter

TØFFE SAMTALER: USAs handelsminister Wilbur Ross diskuterer handelsbetingelser med Kinas visestatsminister Liu He (med ryggen mot kamera) under et møte i Beijing. Foto: Andy Wong / AP

Kina advarte for øvrig seinest i dag om konsekvensene dersom amerikanerne gjennomfører planene om straffetoll på kinesiske varer. Advarselen kom i forbindelse med et møte i Beijing der delegasjoner fra Kina og USA diskuterte en mulig ny handelsavtale mellom de to landene.

Delegasjonene ble ledet av USAs handelsminister Wilbur Ross og visestatsminister Liu He.

– Hvis USA innfører handelssanksjoner, inkludert økt toll, vil ingen av de økonomiske og handelsmessige tiltakene som er framforhandlet av de to partene bli iverksatt, heter det i en uttalelse fra Kina gjengitt av det offisielle nyhetsbyrået Xinhua.

Samtidig ble det meldt om at USA og Kina også gjør framskritt i samtalene om en mulig ny handelsavtale.