Tvinger skoleelever til å knele i massearrest

I alt 146 elever ved en videregående skole i en forstaden Mantes-la-Jolie, vest for Paris ble arrestert torsdag. Samme dagen ble flere enn 700 elever arrestert i protester over hele landet, melder Liberation. Protestene er rettet mot et nytt opptakssystem.

Det er måten politiet opptrådte på, da de arresterte ungdommene i Mantes-la-Jolie, som opprører mange.

– Skremmende og uakseptabelt. Hva er myndighetene ute etter om ikke å få raseriet tilbake, sier Benoît Hamon, tidligere presidentkandidat for sosialistene om videoen som er flittig delt på sosiale medier, skriver nyhetsbyrået DPA.

I alt 146 elever ble arrestert på skolen Saint-Exupery videregående skole i Mantes-la-Jolie torsdag. Byen ligger 5 mil vest for Paris. Foto: CELINE AGNIEL / AFP

– Å tvinge skoleelever til å knele, med hendene på hodet, omgitt av politifolk med hjelmer, behandle dem som en terrororganisasjon, er det våre nye metoder, spør Mathilde Panot på Twitter.

Hun er valgt inn i nasjonalforsamlingen for det radikale venstrepartiet France Insoumise.

– Galskap

– Er dere gale? Man behandler ikke unger på den måten. Nå må vi roe oss ned, så dette landet ikke synker dypere ned i volden, tvitrer en organisasjon som jobber mot sosial utestengelse.

En politikilde bekrefter overfor DPA at videoen er ekte og viser pågripelsen av over 140 elever etter at det ble drevet hærverk i byen Mantes-La-Jolie utenfor Paris. Også avisen Le Monde har fått videoens autentisitet bekreftet.

Flere steder i Frankrike har skoleelever sluttet seg til demonstrasjonene som begynte som en protest mot nok en økning av drivstoffavgiftene i landet, men etter hvert har utviklet seg til omfattende, mer generelle og til dels voldsomme protester mot Emmanuel Macrons regjering.

Stenger Eiffeltårnet

Fransk politi frykter nye voldsomme protester og opptøyer lørdag. Landets mest berømte turistattraksjoner som Eiffeltårnet og Louvre-museet stenger lørdag, og politiet oppfordrer butikker og restauranter på paradegaten Champs-Élysées til å lukke dørene. Tusenvis av politifolk er innkalt i frykt for flere voldelige demonstrasjoner.