Trumps tidligere sjefstrateg tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen

Tiltalen fra justisdepartementet i USA fredag kveld har bakgrunn i at Bannon nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar.

Komiteen, som er sett sammen av både republikanere og demokrater, mener Bannon var instruert av sin tidligere sjef, Donald Trump, om å ikke vitne i saken.

Bannon er tiltalt for et tilfelle av å nekte å vitne, og ett tilfelle av å nekte å innfri komiteens stevning av dokumenter. Hvert tiltalepunkt har en strafferamme på minst 30 dager og inntil ett år i fengsel.

Benådet sjefstrateg

I 2016 ble Bannon leder for Donald Trumps valgkamp. Etter Trumps valgseier fikk han en spesialstilling som sjefstrateg og fast plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, som han igjen ble fjernet fra i 2017.

I 2018 lanserte Bannon og den belgiske høyreorienterte politikeren Mischaël Modrikamen gruppa The Movement, med formål å forene høyrekreftene i Europa.

I 2020 ble Bannon tiltalt for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren). Rettssaken skulle egentlig starte i mai 2021, men Bannon ble benådet av president Donald Trump på sistnevntes siste dag i embetet.

Den 6. januar var det kamper mellom politiet og mobben som stormet Kongressen i Washington D.C. Voldelige scener oppstod, fem personer døde. Du trenger javascript for å se video. Den 6. januar var det kamper mellom politiet og mobben som stormet Kongressen i Washington D.C. Voldelige scener oppstod, fem personer døde.

Tusenvis av Trump-tilhengere stormet Kongressen i et forsøk på å stoppe den formelle godkjennelsen av Joe Biden som vinner av presidentvalget i november 2020.

Lederen av komiteen for stormingen, demokraten Bennie Thompson, uttalte at det er viktig å statuere et eksempel overfor andre vitner i saken. Han sier Bannon er villig til å bli en martyr for Trump.