Trumps advokat: – Han er ikke under etterforskning

– Presidenten er ikke under etterforskning av spesialetterforskeren, sa advokat Jay Sekulows da han uttalte seg til TV-kanalen NBC søndag.

Han hevder Trumps melding på Twitter fredag ikke skal tolkes som at Trump faktisk er under etterforskning, men snarere handlet om en sak i Washington Post samme dag.

Saken handlet om utvidelsen av granskingen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget, og avisa hadde flere anonyme kilder på at Trump var under etterforskning.

Avisa omtalte etterforskningen av Trump som «en forbausende utvikling», og kort tid etter fyrte Trump løs på mikrobloggtjenesten.

– Nå etterforskes jeg av mannen som ba meg sparke FBI-sjefen, fordi jeg sparket FBI-sjefen! Heksejakt, tvitret Trump fredag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Angivelige lekkasjer

Meldingen syntes å vise til visejustisminister Rod Rosenstein. Det skal ha vært Rosenstein som i et notat til Trump stilte spørsmål ved om James Comey var egnet som FBI-sjef.

Spesialetterforsker Robert Mueller er den som har ansvaret for Russland-granskingen, men ingen har tidligere hevdet at det var Mueller som ba Trump sparke Comey.

– Trump er ikke og har ikke vært under etterforskning, sier Sekulow søndag.

I NBC-programmet Meet The Press fikk advokaten også spørsmål om hvorfor Trump ikke omfavner en etterforskning, dersom han mener han ikke har gjort noe galt.

– Presidentens melding på Twitter var et svar på anonyme kilder som angivelig skal ha lekket informasjon til The Washington Post, sier Sekulow.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Bruker ikke mye tid på meldingene

Han sier også at Trump ikke bruker mye tid på å skrive sine Twitter-meldinger. Advokaten mener likevel at de er nyttige som en måte å kommunisere direkte med velgere på.

– Han svarer på det han ser i mediene, på en måte som han mener er passende overfor de menneskene som har sørget for at han ble president, sier Sekulow.

– Han er ikke redd for etterforskningen, fordi det ikke er noen etterforskning, sier advokaten.

Han hevder også at Trump er klar over at den overraskende sparkingen av FBI-direktør Comey i mai, kan ha gjort at Russland-etterforskningen kommer til å ta mer tid.

– Han mente likevel at dette var i det amerikanske folkets interesse, sier Sekulow, og viser til Comey-sparkingen.

VAR REDD TRUMP VILLE LYVE: FBI-sjefen forklarte Senatet hvorfor han gikk ut med en skriftlig uttalelse før høringen om Russland-etterforskningen. Du trenger javascript for å se video. VAR REDD TRUMP VILLE LYVE: FBI-sjefen forklarte Senatet hvorfor han gikk ut med en skriftlig uttalelse før høringen om Russland-etterforskningen.

«Distraherende heksejakt»

Trump selv fortsatte tvitringen tidlig søndag morgen, amerikansk tid. I to meldinger lagt ut før klokken 7 skriver Trump blant annet:

– Arbeidet for å GJØRE AMERIKA STERKT IGJEN går veldig bra, til tross for den distraherende heksejakten.

Amerikanske medier har gjengitt opplysninger fra medarbeidere i Det hvite hus der det sies at presidenten er svært sint på grunn av etterforskningen, og roper til TV-en når saken omtales.