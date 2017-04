Trump: USA kan takle Nord-Korea uten Kinas hjelp

I et intervju med Financial Times kommenterer Donald Trump USAs syn på situasjonen med Nord-Korea. Kinas president Xi Jinping skal ha samtaler med Trump på hans feriested i Florida senere i uka.

– Skal snakke om Nord-Korea

Trump sier at handel mellom landene er hovedbakgrunnen for møtet, men at Nord-Korea og landets kontroversielle atomvåpenprogram blir et tema.

– Ja, vi skal snakke om Nord-Korea. Og Kina har stor innflytelse på Nord-Korea. Og Kina vil enten beslutte å hjelpe oss med Nord-Korea, eller de vil ikke gjøre det. Og hvis de gjør det, er det bra for Kina, og hvis de ikke gjør det er det ikke bra for noen, sier Trump.

Han blir også spurt om hvilke insentiver USA har.

– Handel er insentiver. Alt handler om handel, svarer Trump.

Strammer til

Trump påpeker at USA er fullt i stand til å takle situasjonen med Nord-Korea, også uten Kinas hjelp. I intervjuet med Financial Times vil han ikke utdype eller forklare hvile tiltak som kan være aktuelle, men USA har tidligere truet med å angripe Nord-Korea militært.

Det har ikke kommet noen reaksjoner fra Kina på Trumps utspill. Kina har økt det økonomiske presset mot Pyongyang den siste tiden, men har så langt ikke ønsket å gjøre noe som kan øke uroen, skriver Reuters.

En talsmann for utenriksdepartementet i USA bekrefter at utenriksminister Rex Tillerson har vært i kontakt med sin kinesiske motpart, Yang Jiechi i forkant av Xis besøk torsdag og fredag.