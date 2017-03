Nord-Korea rasende på John McCain: – En krigserklæring

Senator McCain, som var Republikanernes presidentkandidat i 2008, diskuterte Kina og Nord-Korea på kanalen MSNBC i forrige uke.

Der la han mye av ansvaret på Kina, som han mener kan få en slutt på truslene og prøvesprengningene i Nord-Korea.

– Kina er de eneste som kan kontrollere Kim Jong-un, denne gale, feite ungen som styrer Nord-Korea. De kunne stanset økonomien til Nord-Korea på en uke, sier han.

McCain sammenlignet også Nord-Koreas leder med en av historiens verste diktatorer.

– Han er ikke rasjonell. Vi snakker ikke engang om en person som Josef Stalin, som hadde en viss logikk i brutaliteten sin, sa McCain.

– En krigserklæring

Reaksjonene fra Nord-Korea har ikke latt vente på seg.

«Typer som John McCain og Ted Cruz har kommet med en provokasjon som er ensbetydende med en krigserklæring mot Nord-Korea,» skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA.

John McCain er tidligere presidentkandidat og senator i Arizona. Nå har han hisset på seg det nordkoreanske regimet. Foto: Saul Loeb / AFP

Cruz får gjennomgå for å ha kommet med en lovforslag om å stemple Nord-Korea som en terrorsponsor, noe som sammenlignes med å «kaste gjørme på det suverene lederskapet».

De skriver videre at det vil være for sent å angre når de får oppleve «de katastrofale konsekvensene», og kaller USA hjernen bak all terror i hele verden.

«Det er en farse som til og med får en katt til å le. (...) Revolusjonsstyrkene vil forsvare sitt lederskap ved å dele ut et nådeløst sleggeslag mot dem som våger å skade verdigheten til lederskapet, som en valp som ikke kjenner frykt for tigeren,» heter det.

McCain tar truslene med ro, og skriver på Twitter: «Hva, ville de at jeg skulle kalle ham en gal, tynn unge?»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vil overskygge Trump-besøk

Ifølge sørkoreansk etterretning har Nord-Korea planer om å gjennomføre en ny atomprøvesprengning, skriver Daily Telegraph.

Kinas president Xi Jinping skal besøke Donald Trump for første gang i Florida i neste uke, og Sør-Korea mener Kim Jong-un vil benytte muligheten til å overskygge besøket med en ny provokasjon.

Satellittbilder skal vise økt aktivitet ved testanlegget Punggye-ri, der atomprøvesprengningene i 2016 og 2013 ble utført.

– Dette er ingen tilfeldighet. Kim Jong-un ønsker helt klart å overskygge møtet og understreke at han har atomvåpen, sier den tidligere sørkoreanske etterretningssjefen Rah Jong-yil.

Trump har allerede oppfordret Kina til å legge press på Nord-Korea, og det er ventet at dette blir et av hovedtemaene på møtet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.