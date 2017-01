Trump: – Russisk hacking hadde ingen effekt

– Det hadde absolutt ingen effekt på valgresultatet, sier Trump i en uttalelse ifølge Ap.

Trump møtte fredag sjefene for FBI, CIA og NSA, samt den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper. Han beskrev møtet som en konstruktiv samtale med etterretningsledere. Den påtroppende presidenten sa ingenting om han var enig i konklusjonene som ble presentert på møtet. Han har tidligere vært svært kritisk til anklagene.

Etterretningsorganisasjonene har konkludert med at Russland sto bak hackingen for å påvirke valget i Trumps favør, noe Trump har avvist og latterliggjort i sosiale medier.

En offentlig versjon av rapporten er ventet å bli sluppet neste uke.

Heksejakt

I et intervju med avisen The New York Times hevder Trump at det er hans politiske motstandere som står bak det han mener er en heksejakt, og at de gjør dette som hevn fordi de er flaue over å ha tapt presidentvalget i fjor.

Samtidig tvitret han at han vil be Kongressen granske lekkasjer om den angivelige hackingen til amerikanske medier.

Trump kom med uttalelsene få timer før han selv skulle bli orientert av den amerikanske etterretningstjenesten om den angivelige hacking-skandalen.

En av dem Trump møtte fredag, etterretningssjef Clapper, holdt i en høring i Senatet torsdag fast ved at Russland sto bak hackingen av Det demokratiske partiet og tilhørende epostlekkasjer fra partiet i løpet av valgkampen.

– Russerne har en lang historie med å blande seg inn i valg, sine egne og andres. Men vi har aldri sett en så målrettet russisk kampanje for å blande seg inn i en valgprosess som i dette tilfellet, sa Clapper.

Kun «Russlands øverste embetsmenn» kan ha godkjent hackingen, sa Clapper videre i en felles uttalelse han la fram sammen med sjefen for NSA, Michael Rogers, og viseministeren for militær etterretning, Marcel Lettre.

Formelt utnevnt

Den amerikanske Kongressen utnevnte formelt Donald Trump som vinner av presidentvalget. I en avstemning fredag godkjente Kongressen valgmannskollegiets avstemning fra desember.

Trump vant valget med 304 valgmannsstemmer mot Hillary Clinton, som fikk 227 valgmannsstemmer, kunngjorde avtroppende visepresident Joe Biden da avstemningen var over.

Avstemningen i Kongressen var en ren formalitet, men den foregikk likevel ikke helt uten dramatikk. Minst tre demonstranter som hadde tatt seg inn i Kongressen, avbrøt Biden da han leste opp resultatet. De tre ble imidlertid raskt fjernet fra salen.