Trump: – Ingen gjør selvironisk humor bedre enn meg

Han ble buet på under veldedighetsgallaen «Al Smiths dinner» og droppet den tradisjonsrike korrespondentmiddagen i Washington i februar i fjor.

Men lørdag møtte president Donald Trump og førstedame Melania Trump til den årlige banketten til journalistforeningen Gridiron Club i hovedstaden Washington DC. Gridiron-middagen er et årlig arrangement der journalister og politikere i DC forteller vitser om og parodierer hverandre.

– Ingen gjør selvironisk humor bedre enn meg. Ikke i nærheten engang, sa Trump, som ikke deltok på fjorårets middag.

SPØKTE MED KONA: – Jeg liker kaos. Det er virkelig bra. Hvem kommer så til å bli den neste til å forlate, Stephen Miller eller Melania?, skal Trump ha spøkt under middagen. Foto: Jim Watson / AFP

Trump kom sammen med førstedamen, datteren Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner. Middagen ble holdt for lukkede dører.

– Jeg var veldig glad da jeg mottok denne invitasjonen og kunne ødelegge kvelden deres personlig. Derfor aksepterte jeg, sa Trump, ifølge Ap.

Under arrangementet skal Trump ha vitset med alt fra visepresident Pence og kjærligheten til Fox News, til medarbeidere som har trukket seg fra stillinger i Det hvite hus. Senest kommunikasjonsdirektør Hope Hicks denne uka.

– Mange mennesker har forlatt Det hvite hus. Det er forfriskende, siden vi liker utskiftning. Jeg liker kaos. Det er virkelig bra. Hvem kommer så til å bli den neste til å forlate – Stephen Miller eller Melania?, skal Trump ha sagt.

Stephen Miller er en av Trump sine rådgivere.

Vitset om svigersønnen

Siden middagen ble arrangert for første gang i 1885 har omtrent samtlige presidenter talt på arrangementet én eller flere ganger under tiden deres i Det hvite hus. Det eneste unntaket er president Grover Cleveland.

SPØKTE: Presidenten spøkte blant annet med svigersønnen Jared Kushner. Foto: Nicholas Kamm / AFP

– Forviss deg, herr president, oppmøtet er langt bedre enn for Cleveland, sa kveldens vert klubbpresident David Lightman innledningsvis til Trump, som var ikledd kjole og hvitt på Renaissance Washington Hotel.

I løpet av kvelden hadde Trump ikke bare selvironi på egne vegne. I løpet av kvelden kom Presidenten med en rekke «oneliner»-vitser også på andres bekostning, ifølge Ap.

Om svigersønn Jared Kushner, som den siste tiden har vært avhørt av spesialetterforsker Mueller: – Vi kom sent i kveld fordi Jared ikke kom forbi sikkerhetskontrollen.

Om Steve Bannon: – Den mannen lakk mer enn Titanic.

Om Visepresident Mike Pence: – Jeg er veldig stolt over å kunne kalle han læringen (the apprentice).

Kim Jong-un: – Jeg vil ikke utelukke direkte samtaler med Kim Jong-un. Men det er Kim som står overfor risikoen ved «å håndtere en galning».

Avisen The New York Times: – Jeg er et New York-ikon. Dere er et New York-ikon. Forskjellen er at jeg fortsatt eier bygningene mine.

Om mediene: – Jeg vil bare si at dette er en av de beste stundene jeg har hatt sammen med mediene – dette er kanskje det morsomste jeg har vært med på siden jeg så ansiktene deres på valgnatta.

Trump skal ha ledd og klappet høflig under de andre talernes vitsing.

Anstrengt

Det som gjør akkurat dette arrangementet spesielt akkurat i år, er nettopp det anstrengte forholdet mellom Trump og mediene.

Få timer før middagen fyrte presidenten av en Tweet der han skrev:

– Mediene i USA blir latterliggjort over hele verden. Det har blitt GALE!

Forholdet har vært anstrengt helt siden Trump stilte som presidentkandidat, skriver Washington Post.

På Twitter har såkalte «falske medier» vært et gjennomgangstema for presidenten, og særlig amerikanske medier som CNN, New York Times og The Washington Post har fått gjennomgå. Trump har også kalt mediene for folkefiender, eller «enemies of the people».

2013: President Barack Obama og stabssjef Denis McDonogh forlater Gridiron-middagen i 2013. Foto: Charles Dharapak / AP

Sto over i fjor

President Obama på sin side holdt tale under middagen ved tre anledninger, i 2011, 2013 og 2015.

President Trump sto imidlertid over også denne middagen i fjor, og dro heller til sin Mar-a-Lago-eiendom i Florida.

I stedet deltok visepresident Mike Pence sammen med Sean Spicer og presidentens rådgiver Kellyanne Conway. Pence fortalte vitser på egen bekostning, og ba journalistene om å «gjøre det bedre».