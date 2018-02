Det betyr at Kushner, som har status som rådgiver for presidenten, ikke lenger vil få tilgang til de mest graderte dokumentene som regnes som statshemmeligheter, slik han har hatt siden Trump-administrasjonen tok over.

Han vil heller ikke kunne delta i såkalte «presidentbrifinger», hvor etterretningsinformasjon utleveres.

Kan miste troverdighet

Kushner har inntil nå hatt en midlertidig sikkerhetsklarering på høyt nivå, i påvente av at bakgrunnssjekken av ham skulle bli ferdig.

Nedgraderingen kan få innvirkning på oppgavene og ansvarsfeltene han har som rådgiver, selv om hans advokat avviser dette overfor nettstedet Politico og sier at Kushner vil fortsette med de store og viktige oppgavene som han er tildelt av presidenten.

President Trump har gitt Kushner store utenrikspolitiske oppdrag, blant annet med å forsøke å forhandle fram en fredsavtale mellom israelere og palestinere. Mexico og Kina er også i hans portefølje.

Den tidligere Midtøsten-forhandleren Aaron David Miller, som jobbet for seks amerikanske utenriksministre med Israel-Palestina-konflikten, sier Kushner kan miste troverdighet overfor dem han skal forhandle med.

– De vet at han ikke kan lese om dem, og det er umulig å vite hva du ikke vet, sier Miller.

Stabssjef John Kelly har strammer grepet om både tilgangen til gradert informasjon og til presidenten, dette gjelder også svigersønn Jared Kushner. Foto: Evan Vucci / AP

Stabssjefen vant

Beslutningen om nedgradering av sikkerhetsklarering for rådgiverstaben i Det hvite hus ble tatt av stabssjef John Kelly i forrige uke, ifølge amerikanske medier. Også andre rådgivere enn Kushner rammes.

Den tidligere generalen skal – da han overtok som stabssjef – ha blitt bekymret for hvor mange rundt presidenten som hadde tilgang til høyt gradert informasjon og bestemte seg for å stramme inn.

Kelly skal tidligere ha forsikret at Kushner vil kunne fortsette som rådgiver uten at han har den høyeste sikkerhetsklareringen.

Ifølge Politico ble Trumps svigersønn informert om nedgraderingen sist fredag. Politico skriver videre at Kushner ikke ønsker å be om spesialtillatelse fra presidenten for å få det høyeste nivået av sikkerhetsklarering, noe presidenten har anledning til å gi.

Bekymret for utnyttelse

Ifølge The Washington Post skal det også være bekymring i deler av Det hvite hus for Kushners kontakt med enkelte utenlandske regjeringer. En kontakt som ikke har vært klarert eller samordnet med Det nasjonale sikkerhetsrådet, ifølge CNN.

Avisen, som har vært i kontakt med etterretningskilder, skriver at representanter for Forente arabiske emirater, Israel, Mexico og Kina skal ha diskutert måter de kunne dra fordel av Kushner og hans familiære forretninger, hans politiske uerfarenhet og finansielle situasjon.

Faren til Jared Kushner er en av de mest innflytelsesrike eiendomsutviklerne New Jersey og sønnen måtte overta styringen av familieselskapet da faren satt fengslet for skatteunndragelse.

Trumps svigersønn har også investert tungt i eiendomsmarkedet selv, og gjeldssituasjonen skal være sårbar.