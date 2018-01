Trumps første år som twitterpresident

1. «Falske» medier, målinger og nyheter

Såkalte «falske medier» har vært et gjennomgangstema for twitterpresidenten, og særlig amerikanske medier som CNN, New York Times og The Washington Post får gjennomgå.

Få dager etter innsettelsen som president, tvitret Donald Trump:

– Enhver negativ meningsmåling er «fake news», akkurat som CNN, ABC, NBC-målingene under valget.

Han fulgte opp 17. februar med twittermeldinga: «FALSKE NYHETSMEDIER – er det amerikanske folkets fiende». Denne twittermeldingen ble senere slettet.

2. Trump anklager Obama for å avlytte ham

I en twittermelding 4. mars beskyldte Trump sin forgjenger Barack Obama for å ha avlyttet ham.

Trump verken underbygget anklagene eller viste hvor han hadde opplysningene fra.

I en serie på seks meldinger trakk Trump paralleller til Nixon og Watergate-skandalen på 1970-tallet, og kalte Obama en «ond (eller sjuk) fyr».

Obamas talsmann avviste påstanden kategorisk.

Den forhenværende presidentes tidligere utenrikspolitiske rådgiver, Ben Rhodes, svarte på Twitter:

– Ingen president kan beordre telefonavlytting. De restriksjonene ble innført for å beskytte borgerne fra folk som deg.

3. Trump går til personangrep på journalist

29. juni langet Trump ut mot journalisten Mika Brzezinski etter at hun uttalte seg kritisk om presidenten i en sending av frokost-TV-programmet Morning Joe på MSNBC.

På Twitter hevdet Trump at han hadde avvist Brzezinski på sitt feriested, og at hun «blødde stygt etter en ansiktsløftning». Brezezinski slo tilbake med å kommentere størrelsen på Trumps hender.

Personangrepet skapte ikke bare reaksjoner i pressen, men også blant Trumps egne partifeller. De republikanske senatorene Lindsay Graham og Ben Sasse mente presidentens uttalelser var «uverdige for presidentembetet».

4. Trump «gir CNN grisebank»

2. juli postet Trump en 28 sekunder lang video der Trump slår ned en dresskledd mann ved siden av en brytering.

Trump kaster seg over mannen og banker løs. Offerets hode er sladdet med CNNs logo.

Den redigerte videoen stammet fra et ti år gammelt mediestunt da Trump var realitykjendis. I det opprinnelige stuntet sloss Trump mot formannen i World Wrestling Entertainments da de begge var deltakere i tv-showet «Battle of Billionaires».

CNN reagerte kraftig på videoen, og mente presidenten oppfordret til vold mot journalister.

5. «Korte og feite» Kim Jong-un

Under en Asia-reise der forholdet til Nord-Korea stod høyt på agendaen, la Trump ut en melding hvor han skrev at han ikke forstår hvorfor Nord-Koreas leder fornærmer ham ved å kalle ham «gammel», når han selv «ALDRI ville ha kalt ham «kort og feit».»

Den amerikanske avisa Washington Post påpekte at Nord-Korea har en lang historie med å fornærme USA og amerikanske ledere, men at amerikanske presidenter har avstått fra å ta igjen i samme tone – inntil nå.

Andre kritiske røster mente ordkrigen mellom de to mektige statslederne hadde utviklet seg til «barnehagenivå».

6. Covfefe

Twittermeldingen som kanskje satte i gang mest undring, var en melding som ble lagt ut 31. mai i fjor der det mystiske ordet «covfefe» så dagens lys:

«Despite the constant negative press covfefe».

Meldinga ble slettet etter seks timer, men i mellomtida kokte internett. Det ble spekulert vilt på hva «covfefe» kunne bety.

Trump spøkte senere med den uferdige meldinga, hvor «Covfefe» mest sannsynlig var en feilstaving av «coverage» (pressedekning):

– Hvem kan finne ut den egentlige meninga med «covfefe»??? Kos dere!

7. – Stå under nasjonalsangen, eller få sparken

I løpet av høsten 2017 kritiserte president Donald Trump ved en rekke anledninger NFL-spillere som knelte under nasjonalsangen da den ble spilt i den amerikanske fotballigaen.

Knelingen er en symbolsk protest mot rasediskriminering. Trump på sin side har sagt at knelingen under nasjonalsangen på kampene viser manglende respekt for landet, og at det gjør ham skamfull.

– Stå under nasjonalsangen, eller du har sparken, var den klare twitterbeskjeden.

8. Sendte krast twittersvar til feil Theresa May

Da den britiske statsministeren Theresa May kritiserte Trump for hans deling av videoer fra antimuslimske Britain First, sendte den amerikanske presidenten et sarkastisk svar tilbake – men twittermeldinga ble ved en feil sendt til en helt vanlig engelsk dame i Essex.

– Det er spesielt å tenke på at verdens mektigste mann klarte å trykke på feil knapp. Jeg venter nå på en telefon fra Det hvite hus med en unnskyldning, sa 41 år gamle Theresa May Scrivener til avisa The Guardian.

9. – Min atomknapp er større enn Kims

2018 startet med en nyttårstale der Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa han nå har en atomknapp på skrivebordet sitt til enhver tid.

Den amerikanske presidentens twittersvar var at jeg har en mye større atomknapp – som virker:

«Kan noen fra hans utsultede og utarmede regime fortelle ham at jeg også har en atomknapp, men den er mye større og kraftigere enn hans, og min knapp virker».

10. – Jeg er mentalt stabil og skikkelig smart

6. januar i år rykket USAs president ut på Twitter og forsikret om at han er mentalt stabil, og at han var «liksom skikkelig smart».

Utbruddet kom etter den omstridte boka «Fire and Fury», der medarbeidere i Det hvite hus skal ha stilt spørsmål ved Trumps evne til å styre landet.

– Faktisk, gjennom hele livet, så har mine to største styrker vært at jeg er mentalt stabil og, liksom, skikkelig smart, skrev Trump på Twitter.

Og:

– Jeg har gått fra å være en veldig vellykket forretningsmann, til en topp TV-stjerne til president i USA (på første forsøk). Jeg tror det kvalifiserer ikke bare til smart, men til geni … og et veldig stabilt geni!