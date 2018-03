Melania Trump fekk «Einstein-visum»

Den slovenske modellen Melania Knauss, som seinare skulle gifte seg med Donald Trump, starta i 2000 søkeprosessen for å få permanent opphaldsløyve i USA. Ho søkte seg inn på eit program for menneske med «særskilde evner». Året etter blei søknaden hennar godkjent, skriv The Washington Post.

Programmet var opphavleg laga for forskarar, fleirnasjonale forretningsfolk og andre, som olympiske meistrar og Oscar-vinnande skodespelarar, som hadde fått «vedvarande nasjonal og internasjonal hyllest»

– Vi kalla det for Einstein-visumet, seier Bruce Morrison til The Washington Post.

Han er tidlegare kongressmann for Demokratane, og sat i komiteen som utarbeidde retningslinjene for kven som skulle få elitevisumet.

I 2001 var det om lag 0,3 prosent av dei som fekk opphaldsløyve i USA, som fekk det på grunnlag av å ha særskilde evner. I USA spør fleire medium kvifor den slovenske modellen var blant dei utvalde.

Bikinimodellen

Då ho fekk opphaldsløyvet, var ho den nye kjærasten til forretningsmannen Donald Trump. Ho hadde gjort ulike moteshow i Europa, og gjort ei Camel-reklame som blei vist på Times Square i New York. Men det ho var mest kjent for på det tidspunktet, var eit oppslag i britiske GQ der ho var avbilda naken i privatflyet til Trump. Og oppdraget ho gjorde for bikininummeret til Sports Illustrated, der ho klemde ein oppblåsbar kval.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Huffington Post er blant dei som stiller spørsmål ved grunnlaget for tildelinga. Og no kan tildelinga få ringverknader fordi det banar veg for at også foreldra hennar kan få opphald i USA, trass i at presidentektemannen hennar er motstandar av den typen innvandring.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Lettare for modellar

Ordninga blei altså oppretta for å trekke til seg akademikarar, idrettsfolk og kunstnarar. Men det kan sjå ut til at det ikkje alltid fungerer slik det er tenkt. Teknologimagasinet Inc.com skriv at ei ny analyse frå Bloomberg viser at modellar har dobbelt så stor sjanse for å få innvilga eit «Einstein-visum» som dataprogrammerarar.

Grunnen til dette skal vere at dei som laga reglane på 1990-talet tok avgjerder som fekk utilsikta konsekvensar.

– Då Kongressen laga eit eige visum for kjendisyrke, inkludert artistar, idrettsfolk og Nobelprisvinnarar, oppdaga dei at dei ikkje hadde laga ein eigen kategori for modellar. Difor blei dei putta i same kategori som teknologimedarbeidarar og andre spesialistyrke.

Advokaten til Melania Trump, Michael Wilde, ønsker ikkje å kommentere overfor The Washington Post kva kvalifikasjonar klienten hadde for å få godkjent søknaden, men seier til avisa at ho var kvalifisert i rikt monn.

– Men eg ser ingen grunn til å offentleggjere søknaden hennar når privatlivet er så viktig for henne.