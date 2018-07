Trump: - Verden ønsker et bedre forhold mellom oss og Russland

– Vi er de to atomsupermaktene. Vi har tilsammen 90 prosent av verden atomvåpen, og derfor er det viktkig at forholdet mellom oss blir bedre, sa den amerikanske presidenten.

Uttalelsen kom da Donald Trump og Vladimir Putin møtte pressen til en kort fotoseanse foran dagens toppmøte i den finske hovedstaden.

– Dårlig i mange år

– Forholdet mellom oss og Russland har vært dårlig i mange år, og jeg har jo bare vært i jobben i halvannet år, sa president Donald Trump.

– Men jeg håper at dette forholdet kan bli ekstraordinært.

– Det er positivt, ikke negativt, at USA har et godt forhold til Russland, understreket den amerikanske presidenten.

Gratulerte med VM

Donald Trump benyttet anledningen til å gratulere sin russiske kollega med et vellykket fotball-VM.

– Det var et av de beste fotball-VM noensinne, og det var hyggelig at vertslandet gjorde det så bra, sa den amerikanske presidenten.

Deretter nevnte han raskt noen av sakene som han vil ta opp på møtet: Handel, Syria, forholdet til Kina, og atomvåpen.

Presidentene Donald Trump og Vladimir Putin utveksler det første håndtrykket foran dagens toppmøte i Helsingfors. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Rakettavtaler

Avtalen om å begrense de to stormaktenes langtrekkende atomvåpen, den såkalte "Nye START" må forlenges i god tid før den utløper i februar 2021, eller reforhandles.

Avtalen setter et tak på 1550 utplasserte atomstridshoder for begge land. Dessuten inneholder den tak for hvor mange raketter begge land kan ha på landjorda, ubåter og ombord på fly.

Både Russland og USA har til nå overholdt avtalen.

Ny russisk rakett

President Putin tok opp spørsmålet om forlengelse allerede i den første lange telefonsamtalen de to hadde i februar 2017, mens Trump har kritisert avtalen for å være "en av de mange elendige avtalene forhandlet fram av Obama-administrasjonen".

I det amerikanske forsvarsdepartementet mener en dessuten at Russland er i ferd med å utvikle og utplassere en ny mellomdistanserakett, den såkalte «Novator 9M729».

Russland hevder at rekkevidden på raketten er under 500 kilometer, altså at det ikke er en mellomdistanserakett som omfattes av INF-avtalen fra 1987 om å ødelegge samtlige mellomdistanseraketter.

En langtrekkende russisk atomrakett vises frem i en militærparade på Den røde plass i Moskva. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Vil USA bryte avtalen ?

Det er ting som tyder på at president Trump foretrekker å svare med selv å bryte INF-avtalen i stedet for å presse Russland.

I forsvarsbudsjettet som ble signert av USAs president i desember i fjor er det bevilget 25 millioner dollar til utviklingen av en ny, mobil, landbasert amerikansk mellomdistanserakett.