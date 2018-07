Det var noen sommerdager i 1975 den finske hovedstaden Helsingfors etablerte seg som internasjonal møteplass for alvor. Det som den gangen het Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa, KSSE, samlet toppledere fra 35 land i Europa minus Albania og fra USA og Canada.

Målet var å minske spenningen i Europa og samtidig legge grunnlaget for økt handel, men også bedre kår for menneskerettighetene. Dette var mangeårig finsk president Urho Kekkonens store øyeblikk, og de viktigste møtene den gangen ble holdt i det nybygde Finlandia-huset, tegnet av mesterarkitekten Alvar Aalto.

I forbindelse med konferansen møttes også den amerikanske presidenten Gerald Ford og den sovjetiske partisjefen Leonid Brezjnev, og det skulle bli det første i rekken av toppmøter mellom sovjetiske/russiske og amerikanske ledere i den finske hovedstaden.

USAs president Gerald Ford (t.v.) og den sovjetiske partisjefen Leonid Brezjnev på den historiske Helsingfors-konferansen i 1975. Foto: Vesa Klemetti / AP

Mellom øst og vest

Finland var den gangen formelt et nøytralt land og tett knyttet med resten av Norden gjennom samarbeidet i Nordisk råd. Men samtidig hadde landet i 1948 undertegnet en avtale om vennskap, samarbeid og bistand med den mektige naboen i øst, Sovjetunionen. Denne VSB-pakten la klare føringer for finsk sikkerhetspolitikk, der landet kunne risikere å bli trukket inn i en stormaktskonflikt, hvis Moskva mente at landets interesser var truet i Nord-Europa.

Finland fortsatte å spille en rolle som brobygger mellom øst og vest, og september 1990 var det klart for et nytt historisk toppmøte i Helsingfors, denne gangen mellom den nye sovjetlederen Mikhail Gorbatsjov og USAs president George Bush.

Gorbatsjov kom da fra et hjemland som vaklet i sammenføyningene, og der blant annet de baltiske land på andre siden av Finska Viken krevde full selvstendighet. Finnene selv opptrådte med forsiktighet, og verten, den finske presidenten Mauno Koivisto ante neppe at bare to år seinere var pakten med Moskva historie og Finland på full vei til å bli medlem av den Europeiske Unionen.

Jelsin og Clinton

I mars 1997 var det igjen klart for toppmøte i Helsingfors, mellom presidentene Boris Jeltsin og Bill Clinton, med den seinere fredsprisvinneren Martti Ahtisaari som vert. Møtet blir husket blant annet fordi det var mye fokus på helsen til de to lederne.

Helsingfors-toppmøtet mellom Bill Clinton og Boris Jeltsin i 1997 – fremstilt av en kunstner som lager de berømte russiske tredukkene, matrjosjka. Foto: SERGEI KARPUKHIN / AP

Boris Jeltsins helseproblemer var velkjente og han hadde før møtet nettopp gjennomgått en større hjerteoperasjon. Bill Clinton hadde skadet den ene foten og måtte flyttes rundt i den finske hovedstaden i rullestol. Han hadde et ønske om å drikke øl på den kjente Kappeli-restauranten i sentrum av Helsingfors, men dette ble det ingen ting av på grunn av sikkerheten.

Clinton møtte den gangen lederen for et land som var i dyp krise, både økonomisk og politisk. Fra russisk side er nok dette en tid man ikke husker tilbake til med særlig stolthet, og mye av det som skjer i russisk politikk i dag, ikke minst i forholdet til omverdenen, må sees med bakgrunn i det som mange russere opplevde som ydmykelser under 1990-tallet. Noen store skandaler husker likevel Jeltsin ikke for ifra toppmøtet i Finland i 1997.

2000 pressefolk

Det er nå klart at Putin og Trump skal møtes i presidentslottet mandag klokken 12. Tidligere på morgenen skal den finske presidenten servere frokost til Trump i sin residens, Talludden, noen kilometer nord for sentrum. Det var der Clinton og Jeltsin møttes i 1997.

De mer enn 2000 pressefolkene som er akkreditert til toppmøte er henvist til Finlandiahuset, og det er uklart om den tillyste felles pressekonferansen mellom Trump og Putin kommer til å bli holdt der, eller om det bare blir et kort møte med en liten krets av journalister etter at møtene er over mandag ettermiddag.

Det er her, i presidentslottet i Helsingfors, toppmøtet mellom Trump og Putin skal finne sted. Foto: TIMO JAAKONAHO / AFP

Når Donald Trump lander på Vanda-flyplassen utenfor Helsingfors søndag er det trolig hans andre besøk til Finland. Trump var i Finland i to dager i 1992 i forbindelse med et besøk til et skipsverft i Raumo vest i landet. Finske medier har hatt flere historier om dette besøket, blant annet intervju med mannen som kjørte Trump og hans daværende kjæreste og seinere kone Marble Marples i en stor amerikaner gjennom de finske skogene.

Putin «på hjemmebane»

Ifølge de som møtte Trump den gangen gjorde han et sympatisk inntrykk, og Donald og Marble ble annet tatt med på en tradisjonell finsk danserestaurant.

For Vladimir Putin er Finland nesten som et annet hjemland, etter at han har besøkt landet utallige ganger, særlig i den perioden han på 1990-tallet var ansvarlig for utenlandsforbindelsene til borgermesteren i St. Petersburg.

Siste gang han var i Finland var da han møtte president Sauli Niinistö i forbindelse med operafestivalen i Savonlinna sommeren 2017.