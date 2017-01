Trump vil opprette sikre soner i Syria – og utestenge syriske flyktninger fra USA

– Jeg vil absolutt opprette sikre soner i Syria. Jeg mener Europa gjorde et kjempestort feilgrep ved å la millioner av disse menneskene komme inn til Tyskland og mange andre land, sa Trump til ABC i gårsdagens intervju.

SIKRE SONER: Trump sier i et intervju at han vil etablere 'sikre soner' i Syria for flyktninger. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Hele intervjuet kan leses her. Der snakker Trump blant annet om hvor mye sinne det er i verden og at han ikke er redd for at hans beslutninger vil gjøre det verre.

I tillegg nevnes sonene i et utkast til presidentordre om å nekte syriske flyktninger adgang til USA.

The New York Times skriver utestengelsen av syriske flyktninger skal gjelde i en ubegrenset tidsperiode, mens flyktninger fra andre land skal holdes utestengt i 120 dager.

USA har tatt imot i overkant av 10 000 flyktninger fra Syria.

LES OGSÅ: Trump lover å bygge mur mot Mexico

Sikre soner

I utkastet, som også nyhetsbyråene Reuters og Ap har sett, ber Trump forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet om å lage en plan for opprettelse av sikre soner i Syria og nabolandene. Planen skal være klar i løpet av 90 dager.

Sikre soner ble foreslått både av Trump og Hillary Clinton i valgkampen. Tanken er at flyktninger og sivile skal kunne oppholde seg her uten risiko for angrep.

RUSSISKE FLY: Russland har sine fly i aksjon inne i syrisk luftrom siden de grep inn i konflikten på president Bashar al-Assads side i september 2015. Foto: AP

Men å opprette slike soner uten aksept fra Syrias regjering og landets allierte Russland, kan vært svært utfordrende. Hvis vestlige styrker prøver å etablere flyforbud over sonene, kan de i verste fall havne i direkte konflikt med russerne.

Russland følger med

I dag sa en talsmann for Russlands regjering at Trumps plan og konsekvensene av den bør vurderes nøye.

En talsmann for regjeringen i Tyrkia, som også deltar i Syria-krigen, sier landet alltid har støttet opprettelse av sikre soner. Det blir viktig å se resultatet av vurderingene USA nå skal gjøre, understreker talsmannen.

LES OGSÅ: Harde kamper mellom forskjellige syriske opprørsgrupper