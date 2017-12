Donald Trump truer med å kutte bistand til land som stemmer for FN-resolusjonen torsdag om å ta avstand fra USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Møtet i FNs hovedforsamling er hasteinnkalt.

Presidenten sa dette etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley, advarte 180 av 193 medlemsland i FN om at hun vil notere hvilke land som stemmer for resolusjonen i generalforsamlingen torsdag. Det skrev flere internasjonale medier tirsdag.

På et regjeringsmøte onsdag utdypet Trump Nikki Haleys advarsel.

– La dem stemme imot oss. Vi vil spare mye. Vi bryr oss ikke. Det er ikke som det pleide å være – at de kunne stemme imot oss, og vi betalte dem flere hundre millioner dollar, sa Trump.

– Vi vil ikke bli utnyttet lengre, fortsatte han.

Trussel mot flere land

Mandag la USA ned veto mot en FN-resolusjon som oppfordret president Donald Trump til å gjøre om beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Forslaget ble fremmet av Egypt.

– Resolusjonsforslaget er en fornærmelse mot USA, og dette vil ikke bli glemt, sa Haley og la til at resolusjonen «er nok et eksempel på at FN gjør mer skade enn nytte i konflikten mellom Israel og palestinerne».

FN-AMBASSADØR: USAs FN-ambassadør Nikki Haley har advart FNs medlemslands om stemmer for FN-resolusjonen om å avvise USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Samtidig fikk Egypt 1,2 milliarder dollar i økonomisk støtte av USA i fjor, skriver The Guardian. Om Trumps gjør alvor av truslene, kan Egypt om de stemmer for torsdagens resolusjon, dermed muligens vente seg mindre økonomisk støtte fra USA.

Trumps advarsel kan også ramme medlemsland i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som mottar amerikansk bistand.

I tillegg er Storbritannia i gang med å forhandle frem en ny handelsavtale med USA etter Brexit.

Ikke aktuelt å flytte ambassade

Tidlig onsdag skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs Petter Eide i Stortinget, at det er uaktuelt for Norge å flytte Norges Israel-ambassade fra Tel Aviv, skriver NTB.

Norge har uttrykt bekymring for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som hovedstad, fordi det kan økte

– Dette har også blitt formidlet til amerikanske myndigheter via vår ambassade i Washington DC og fra Utenriksdepartementet til den amerikanske ambassaden i Oslo. USA er godt kjent med norsk posisjon i denne saken, skriver Søreide.