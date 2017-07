Hvem er Trumps nye stabssjef, John F. Kelly?

Mandag starter General John F. Kelly i sin nye jobb som stabssjef i Det hvite hus.

Han overtar jobben etter Reince Priebus som fikk sparken etter store uenigheter med Trumps nye kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci.

Stjerne og stor leder

Trump annonserte endringene i staben i Det hvite hus på Twitter fredag.

– Han er en stor amerikaner og en stor leder. John har også gjort en flott jobb i departementet for innenlands sikkerhet, skriver Trump om Kelly i Twitter-meldingene.

Presidenten beskrev også Kelly som en stjerne.

Ifølge Washington Post skal Trump ha forsøkt å få Kelly til å ta jobben som stabssjef siden mai 2017.

– Presidenten har forsøkt å få Kelly til å ta jobben flere ganger, men generalen har høflig takket nei flere ganger. Men gitt det som skjer i Washington nå, så tror jeg at presidenten virkelig trenger generalens hjelp til å gjenopprette orden i Det hvite hus og fremme hans visjon, sier en kilde til avisen.

Ifølge New York Times har Donald Trump sparket Reince Priebus fordi Trump mener Priebus ikke var «sterk nok» i rollen som stabssjef. Foto: Saul Loeb / AFP

Hardbarket veteran og far

John F. Kelly er født og oppvokst i Boston.

Den erfarne firestjerners generalen har hatt en 45 års lang karriere i det amerikanske marinekorpset. Kelly har også tjenestegjort i Afghanistan og Irak.

I 2010 ble sønnen hans Robert Michael Kelly drept mens han tjenestegjorde i Afghanistan.

I januar ble Kelly utnevnt av Trump til jobben som minister for innenlands sikkerhet.

Han beskrives av venner og tidligere kolleger som en fullkommen general, lojal ovenfor sine ledere, oppdraget og troppene, melder CNN.

Tidligere CIA-sjef John E. McLaughlin, beskriver Kelly som en «utrolig disiplinert person som kan gjenopprette orden».

Ekstremist

Utnevnelsen av Kelly har også skapt bekymring om at det er for stor militær innflytelse i Det hvite hus.

«President Trump militariserer Det hvite hus og setter vår utøvende makt i hendene på en ekstremist», skriver Barbra Lee, demokratisk representant i Kongressen.

I et intervju med CNN utdyper Lee at Kellys avgjørelser under tiden som innlands sikkerhetsminister er årsaken til kritikken hennes på Twitter.

– Han støttet deportasjoner av uskyldige menn, kvinner og barn, innreiseforbudet mot muslimer og byggingen av en mur mellom USA og Mexico. Det er ekstrem politikk, sier Lee.

Kelly var tidligere motstander av muren mellom USA og Mexico og har omtalt Russland som en trussel mot USA. Men etter at han ble en del av Trumps kabinett, har han forsvart muren og Jared Kushners møte med den russiske ambassadøren.

Beæret

Selv skriver John F. Kelly i en offentlig uttalelse at han er «beæret for å bli tilbudt jobben»

Flere amerikanske aviser skriver at det er knyttet store forventninger til Kelly som ny stabssjef. Ifølge Washington Post er det ventet at den pensjonerte generalen kommer til å være tøffere stabssjef enn Priebus.

I en offisiell uttalelse, roste Priebus etterfølgeren sin, og ønsket ham lykke til i den nye jobben.

Det store spørsmålet er om den pensjonerte generalen klarer det Priebus aldri fikk til; å få orden på et turbulent presidentskap og kabinett i tiden som kommer.