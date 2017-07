– Presidenten har et av de beste instinktene i verden

Scaramucci tar over stafettpinnen etter at Sean Spicer tidligere i dag sa opp sin stilling som pressetalsmann og kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus.

Ifølge blant annet The New York Times valgte Spicer å gå i protest, da han var sterkt uenig i ansettelsen.

Det ble tilbakevist av Scaramucci selv under pressekonferansen.

– Sean bestemte at det var bedre å gå. Og jeg er takknemlig for at han tenkte «La meg gi Anthony blanke ark». Det sier mye om Sean som person, sa Scaramucci.

Han annonserte også Sarah Huckabee Sanders som ny pressetalskvinne for Det hvite hus.

LETT TIL SINNS: Sean Spicer var tilsynelatende i usedvanlig godt humør da han ankom Det hvite hus etter å ha sagt opp jobben fredag. Foto: Jim Watson / AFP

– Han er en «hack politician»

Scaramucci har bakgrunn fra Wall Street og jobba tett med Donald Trump i overgangsteamet etter presidentvalget.

Men forholdet mellom de to har ikke alltid vært like rosenrødt.

Han støttet i utgangspunktet Trumps motkandidat Scott Walker i republikanernes nominasjonskamp.

Når Walker trakk seg støttet han Jeb Bush.

Først da begge hans første og andrevalg hadde droppet ut av kampen tok Scaramucci en jobb i Trumps valgkampmaskineri.

Han har også donert penger til samtlige presidentkandidater fra demokratene siden 2000 ifølge Washington Examiner.

Tidlig i den republikanske nominasjonskampen kalte han dessuten Trump en «hack politician»; at han kun er engasjert i politikken for egen vinning.

– Han minner meg på at jeg sa det hvert 15 minutt, sa Scaramucci under pressekonferansen.

BEKLAGET SEG: Scaramucci måtte svare på hvorfor han tidligere har kritisert Trump under pressekonferansen. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

– Jeg håper han kan glemme det en dag.

I senere tid har han forsvart presidenten hyppig på TV. I amerikanske medier spekuleres det på om Trump har ansatt Scaramucci fordi han liker måten han har forsvart ham på i TV-opptredener.

– En av verdens beste

Og det var tydelig at Scaramucci er tilhenger av Trump.

Den nye kommunikasjonsdirektøren gjentok stadig at han «elsker presidenten».

– Han har et av de beste politiske instinktene i verden. Jeg er takknemlig for dette. Det er min mulighet til å tjene landet, sa Scaramucci.

SKAMROST: Donald Trump fikk et særdeles godt skussmål av sin nye kommunikasjonsdirektør. Foto: Andrew Harnik / AP

Sjarmoffensiv

I motsetning til forgjenger Sean Spicers vil neppe Scaramuccis første opptreden som kommunikasjonsansvarlig i Det hvite hus bli husket for et brennhett temperament.

GÅR AV: Sean Spicer går av, og skal ha sagt at han vil gi Scaramucci «blanke ark» når han begynner i jobben. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Scaramucci tok seg god tid, og gjentok ved flere anledninger at han ønsket å ta alle spørsmålene fra mediekorpset.

Han ga inntrykk av at han forsøkte å svare på alle spørsmål etter beste evne, men unngikk likevel de mest betente temaene, som den pågående Russland-etterforskningen.

– Jeg har ikke blitt brifet av staben om Russland, så jeg vet ikke hva det er passende å snakke om, parerte Scaramucci.

Dette er dessuten den første pressekonferansen Det hvite hus har tillatt media å kringkaste på tre uker. Scaramucci ville ikke svare på om de fra nå ville tillate videokameraer på pressebrifingene.

SJARMOFFENSIV: Anthony Scaramucci var i godt humør da han møtte pressen. Foto: Andrew Harnik / AP

– Hvis pressetalskvinnen vår gir meg hår og makeup, så kanskje, tullet Scaramucci til latter fra pressen.

– Jeg må snakke med presidenten og vår nye pressetalskvinne om det, men jeg står her nå og ønsker å være transparent.