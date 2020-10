Dette har Donald Trump sagt om korona

President Trump inspiserte en lastebil produsert av Lordstown Motors på plenen til Det hvite hus. I den forbindelsen møtte han to representanter for produsenten og to medlemmer fra Kongressen. Samme dag hadde Trump et arrangement i Rosehagen i Det hvite hus. Målet var å informere om regjeringens innsats for å sikre distribusjon av flere millioner testsett for koronavirus til to stater. Både visepresident Mike Pence og en rekke medlemmer av Kongressen var til stede under arrangementet.